“غوغل” توسّع إتاحة “Gemini” داخل متصفح Chrome إلى 7 دول جديدة لتعزيز تجربة التصفح الذكي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google عن توسيع نطاق إتاحة ميزة الذكاء الاصطناعي “Gemini” ضمن متصفح “Chrome”، لتشمل أسواقاً جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التصفح الذكي، وتوسيع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الاستخدام اليومي.

ووفق ما أورده موقع “تك كرانش” التقني أول أمس، شمل التوسع الجديد كلاً من أستراليا وإندونيسيا واليابان والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام، على أن تتوفر الميزة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأنظمة iOS في معظم هذه الدول، باستثناء اليابان.

وتعتمد ميزة “Gemini” داخل متصفح “Chrome” على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تجربة التصفح، بما يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات فورية عبر عدة علامات تبويب، إضافة إلى التكامل مع خدمات غوغل المختلفة مثل Gmail وGoogle Photos لتقديم محتوى مخصص وتنفيذ مهام عملية.

كما تتيح الميزة إدارة البريد الإلكتروني، وجدولة الاجتماعات عبر Google Calendar، والتحقق من المواقع عبر Google Maps، إلى جانب أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعديل الصور المعروضة على صفحات الويب بشكل مباشر.

وكانت Google قد بدأت بإطلاق “Gemini” داخل متصفح Chrome بشكل تدريجي منذ العام الماضي، حيث أتيحت أولاً في الولايات المتحدة، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل الهند وكندا ونيوزيلندا، ضمن خطة توسع تدريجية نحو أسواق عالمية أوسع.