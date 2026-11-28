دمشق-سانا

باشرت محافظة دمشق اليوم السبت أعمال مد قميص إسفلتي لشارع اليرموك في مخيم اليرموك، بهدف تحسين واقع البنية التحتية، ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للأهالي في المنطقة.

وأوضح المشرف على المشروع من مديرية الإشراف في محافظة دمشق المهندس علي العطيش في تصريح لـ سانا أن أعمال التزفيت الجارية في شارع اليرموك تمتد على طول إجمالي يقارب كيلومتراً ذهاباً وكيلومتراً إياباً، وبعرض وسطي يبلغ 7 أمتار للاتجاه الواحد، وبمساحة إجمالية تقدَّر بأكثر من 14 ألف متر مربع، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الانسيابية المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة.

تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية

أشار العطيش إلى أن الورشات أنهت أعمال قشط طبقات الإسفلت المتضررة بشكل كامل في الشارع قبل بدء أعمال التزفيت، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع جرى بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية المعنية، ولاسيما مؤسسات المياه والكهرباء والاتصالات، لمعالجة متطلبات البنية التحتية وضمان استمرار الأعمال.

تحسين الواقع الخدمي والعمراني في المخيم

بدوره عضو لجنة مخيم اليرموك أيمن المغاربة، أشار إلى أهمية الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي والعمراني في المخيم، مثمناً بالأعمال الجارية في عدد من الشوارع والمناطق، ولاسيما شارع فلسطين وشارع الثلاثين اللذين يشهدان أعمال قشط الزفت وإزالة الأنقاض، إلى جانب عدد من الأحياء والمناطق الأخرى.

وأشار المغاربة إلى أن هذه الأعمال تمثِّل بداية مهمة نحو إعادة تأهيل المخيم وتحسين أوضاعه، معرباً عن أمله أن تتواصل هذه الجهود لتشمل مختلف المناطق، ما ينعكس إيجاباً على حياة الأهالي ويسهم في عودة الحياة بصورة أفضل.

وتأتي أعمال التزفيت ضمن خطة محافظة دمشق لإعادة تأهيل شبكة الطرق وتحسين واقع البنية التحتية، عبر تنفيذ مشاريع صيانة ومد قمصان إسفلتية في المحاور الحيوية، ما ينعكس إيجاباً على الحركة المرورية بالتوازي مع تنفيذ أعمال مد قميص إسفلتي لمدخل المدينة الجنوبي، الذي يُعد أحد أبرز محاور المرور الرئيسة المؤدية إلى مدينة دمشق.