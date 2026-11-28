حلب-سانا



توفي شخص وأصيب آخر بجروح اليوم السبت، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة شحن كانا يستقلانها في بلدة حيان بريف حلب الشمالي.

وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب إبراهيم الحاج إبراهيم في تصريح لـ سانا، أن الانفجار أدى إلى تضرر السيارة بشكل كبير، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني أسعفت المصاب إلى مشفى الرازي في مدينة حلب لتلقي العلاج اللازم.

وكان توفي شاب في الـ 21 من الشهر الجاري، إثر انفجار مخلفات حرب في قرية ‏كفر صغير بريف حلب الشمالي أثناء رعيه الأغنام.

وتشكّل مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي زرعها ‏النظام البائد خطراً على حياة المدنيين، ولاسيما في المناطق ‏الزراعية والأراضي المفتوحة، والتي قد تنفجر عند الاقتراب ‏منها أو التعامل معها، ما يستدعي عدم لمس الأجسام المشبوهة ‏أو الاقتراب منها، وإبلاغ الجهات المختصة عنها.‏