نائب وزير الثقافة يتفقد المؤسسات الثقافية والأثرية في الرقة

الرقة-سانا‏

اطّلع نائب وزير الثقافة سعد نعسان، خلال جولة في محافظة الرقة، اليوم الأربعاء، على واقع العمل في مديرية الثقافة ودائرة ‏الآثار والمتاحف، ومستوى الخدمات والأنشطة المقدمة، والسبل الكفيلة بتطوير القطاع الثقافي وتعزيز حضوره في ‏المحافظة.‏

وناقش نعسان آليات تفعيل دائرة التراث اللامادي، بما يسهم في صون الموروث والحفاظ على الهوية الثقافية المحلية، مؤكداً ‏أهمية توسيع البرامج والفعاليات الثقافية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.‏

كما أكد دعم وزارة الثقافة لنشاطات دائرة ثقافة الطفل، وضرورة تطوير برامجها وتوسيعها، بما يسهم في تنمية قدرات ‏الأطفال وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإبداعية.‏

وشملت الجولة متحف الرقة الأثري وعدداً من المعالم الأثرية في المحافظة، حيث اطّلع نعسان على واقع المتحف ‏واحتياجاته، واستمع إلى شرح حول الجهود المبذولة للحفاظ على مقتنياته، مشدداً على أهمية حماية المواقع الأثرية وصون ‏التراث الثقافي، بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية.‏

وأوضح مدير مكتب نائب وزير الثقافة أحمد خنوس، في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة واقع ‏المؤسسات الثقافية في محافظة الرقة والوقوف على احتياجاتها، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي والحفاظ على الإرث ‏الحضاري للمحافظة.‏

وأكد خنوس أن مخرجات الزيارة ستسهم في تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي احتياجات القطاع الثقافي ‏في الرقة ويدعم تطويره.‏

وشهدت محافظة الرقة خلال الأشهر الماضية حراكاً ثقافياً متنامياً، شمل افتتاح مكتبة المركز الثقافي وإطلاق دورات في ‏الخط العربي وتعليم اللغة الإنكليزية، وتنظيم أمسيات أدبية وعروض سينمائية وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب ‏مبادرات للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، بما يسهم في إعادة تنشيط المشهد الثقافي، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي. ‏