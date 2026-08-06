نائب وزير الثقافة يتفقد المؤسسات الثقافية والأثرية في الرقة

الرقة-سانا
اطّلع نائب وزير الثقافة سعد نعسان، خلال جولة في محافظة الرقة، اليوم الأربعاء، على واقع العمل في مديرية الثقافة ودائرة الآثار والمتاحف، ومستوى الخدمات والأنشطة المقدمة، والسبل الكفيلة بتطوير القطاع الثقافي وتعزيز حضوره في المحافظة.
وناقش نعسان آليات تفعيل دائرة التراث اللامادي، بما يسهم في صون الموروث والحفاظ على الهوية الثقافية المحلية، مؤكداً أهمية توسيع البرامج والفعاليات الثقافية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.
كما أكد دعم وزارة الثقافة لنشاطات دائرة ثقافة الطفل، وضرورة تطوير برامجها وتوسيعها، بما يسهم في تنمية قدرات الأطفال وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإبداعية.
وشملت الجولة متحف الرقة الأثري وعدداً من المعالم الأثرية في المحافظة، حيث اطّلع نعسان على واقع المتحف واحتياجاته، واستمع إلى شرح حول الجهود المبذولة للحفاظ على مقتنياته، مشدداً على أهمية حماية المواقع الأثرية وصون التراث الثقافي، بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية.
وأوضح مدير مكتب نائب وزير الثقافة أحمد خنوس، في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة واقع المؤسسات الثقافية في محافظة الرقة والوقوف على احتياجاتها، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي والحفاظ على الإرث الحضاري للمحافظة.
وأكد خنوس أن مخرجات الزيارة ستسهم في تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي احتياجات القطاع الثقافي في الرقة ويدعم تطويره.
وشهدت محافظة الرقة خلال الأشهر الماضية حراكاً ثقافياً متنامياً، شمل افتتاح مكتبة المركز الثقافي وإطلاق دورات في الخط العربي وتعليم اللغة الإنكليزية، وتنظيم أمسيات أدبية وعروض سينمائية وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب مبادرات للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، بما يسهم في إعادة تنشيط المشهد الثقافي، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي.