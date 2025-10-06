وزير الداخلية: تأمين انتخابات مجلس الشعب السوري ثمرة جهود متواصلة لحماية الإرادة الشعبية

photo 2025 10 05 11 26 12 وزير الداخلية: تأمين انتخابات مجلس الشعب السوري ثمرة جهود متواصلة لحماية الإرادة الشعبية

دمشق-سانا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن انتخابات مجلس الشعب تعبّر عن إرادة شعب قرّر أن يصنع مستقبله بيده، مبيناً أن تأمينها من قِبل عناصر الأمن الداخلي كان ثمرة جهود متواصلة لحماية الإرادة الشعبية.

وقال خطاب في منشور على منصة (X): “تأتي انتخابات مجلس الشعب اليوم كركيزة أساسية في بناء الدولة السورية، ورغم أن طريق البناء لا يزال في بداياته، إلا أن هذه الخطوة تعبّر عن إرادة شعبٍ قرّر أن يصنع مستقبله بيده”.

وأضاف خطاب: “وما شهدناه اليوم من تأمينٍ محكمٍ وفعلٍ مسؤول من قِبل عناصر الأمن الداخلي خلال العملية الانتخابية، ما هو إلا ثمرة جهود مضنية وتفانٍ مستمر في حماية الإرادة الشعبية وضمان حق المواطنين في التعبير الحر والآمن عن خياراتهم”.

وكانت كوادر وزارة الداخلية نفذت انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب، وساهمت بتوفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، مكّنت أعضاء الهيئات الناخبة من ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

