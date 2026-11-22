حمص-سانا

انطلقت اليوم الأحد أعمال الورشة العملية “مختبر التاريخ السوري” في قصر جوليا ‏بحي الحميدية في مدينة حمص، وذلك بهدف تعزيز مهارات البحث التاريخي والتحقق ‏من المصادر، وإنتاج محتوى رقمي مسؤول يُسهم في حفظ الذاكرة المحلية والتوثيق ‏التاريخي وتعزيز التماسك الاجتماعي.‏

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وتستمر الورشة على مدى يومين، بمشاركة فعاليات اجتماعية وفكرية تمثل مختلف ‏أطياف المجتمع في حمص، إلى جانب مهتمين بالتاريخ والذاكرة والتراث، وبإشراف ‏مؤسسة «كانديد» البحثية الألمانية.‏

وتضمنت فعاليات اليوم الأول جلسات حول التاريخ السوري والذاكرة الجماعية ‏والمشاركة العامة، والتوثيق الأخلاقي، إضافة إلى مصادر التوثيق وآليات التحقق من ‏الأدلة، بما يشمل الأرشيفات والشهادات الشفوية والصور والسجلات المؤسسية.‏

حوار مجتمعي حول الهوية والمواطنة

وأوضح منظم الورشة ملهم الشبلي في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء يُشكل مساحةً ‏للحوار بين أطياف المجتمع في حمص، بمن فيها الفعاليات الفكرية والاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن جمعياتٍ تاريخية ووجهاء قبائل، وخبراء ألمان، وذلك بهدف مناقشة ‏قضايا الهوية السورية والمواطنة والتعايش والسلم الأهلي في المرحلة الراهنة.‏

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ونوه الشبلي بأهمية طرح أسئلة محورية تتعلق بمستقبل المجتمع السوري، والبحث في ‏سبل تعزيز مفهوم العدالة بعيداً عن الثأر، بما في ذلك جبر الضرر والعدالة الانتقالية، ‏مؤكداً أن حمص تمثل نموذجاً للتنوع السوري، وأن تعزيز التفاهم بين أبنائها ينعكس ‏إيجاباً على المجتمع السوري عموماً.‏

تعزيز التفاهم وتبادل التجارب

بدوره، بيّن مدير الأبحاث في مؤسسة “كانديد” والمتخصص في القانون الدستوري من ‏ألمانيا الدكتور ناصيف نعيم، أن الورشة تهدف إلى ربط التاريخ السوري بسؤال الهوية، ‏ومناقشة من نحن كسوريين، وكيف نريد أن نعيش ونتعامل مع الواقع الراهن، لافتاً ‏إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع فعاليات حمص لتنظيم الحوار وإتاحة المجال أمام ‏المشاركين لتبادل آرائهم وتجاربهم.‏

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من جانبها، لفتت الناشطة الاجتماعية والمشاركة في الورشة وئام بدرخان إلى ‏ضرورة اللقاءات وأهميتها في هذه المرحلة الحالية، باعتبارها تتيح للسوريين فرصة ‏التعرف إلى تجارب بعضهم بعضاً، والاحتكاك مع بعضهم، والاستماع لوجهات النظر ‏المختلفة حول الهوية السورية واحتياجات المجتمع، مشددةً على أن الحوار المباشر ‏يساعد على اكتشاف الآخر وتعزيز فرص التفاهم بين مكونات المجتمع.‏

توثيق الذاكرة والتاريخ المحلي

ومن المقرر أن تتضمن الورشة غداً جلساتٍ عملية حول المصادر والتحقق ورسم ‏خريطة الأدلة، من خلال تقييم الأرشيفات والشهادات الشفوية والصور ووسائل ‏الإعلام والسجلات المؤسسية، إلى جانب تدريباتٍ على استخدام التصوير الفوتوغرافي ‏والفيديو والصوت وأدوات الذكاء الاصطناعي بصورةٍ مسؤولة في البحث والتفريغ ‏والترجمة والتصميم، مع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات والموافقة على النشر.‏