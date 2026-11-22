حمص-سانا
انطلقت اليوم الأحد أعمال الورشة العملية “مختبر التاريخ السوري” في قصر جوليا بحي الحميدية في مدينة حمص، وذلك بهدف تعزيز مهارات البحث التاريخي والتحقق من المصادر، وإنتاج محتوى رقمي مسؤول يُسهم في حفظ الذاكرة المحلية والتوثيق التاريخي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وتستمر الورشة على مدى يومين، بمشاركة فعاليات اجتماعية وفكرية تمثل مختلف أطياف المجتمع في حمص، إلى جانب مهتمين بالتاريخ والذاكرة والتراث، وبإشراف مؤسسة «كانديد» البحثية الألمانية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول جلسات حول التاريخ السوري والذاكرة الجماعية والمشاركة العامة، والتوثيق الأخلاقي، إضافة إلى مصادر التوثيق وآليات التحقق من الأدلة، بما يشمل الأرشيفات والشهادات الشفوية والصور والسجلات المؤسسية.
حوار مجتمعي حول الهوية والمواطنة
وأوضح منظم الورشة ملهم الشبلي في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء يُشكل مساحةً للحوار بين أطياف المجتمع في حمص، بمن فيها الفعاليات الفكرية والاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن جمعياتٍ تاريخية ووجهاء قبائل، وخبراء ألمان، وذلك بهدف مناقشة قضايا الهوية السورية والمواطنة والتعايش والسلم الأهلي في المرحلة الراهنة.
ونوه الشبلي بأهمية طرح أسئلة محورية تتعلق بمستقبل المجتمع السوري، والبحث في سبل تعزيز مفهوم العدالة بعيداً عن الثأر، بما في ذلك جبر الضرر والعدالة الانتقالية، مؤكداً أن حمص تمثل نموذجاً للتنوع السوري، وأن تعزيز التفاهم بين أبنائها ينعكس إيجاباً على المجتمع السوري عموماً.
تعزيز التفاهم وتبادل التجارب
بدوره، بيّن مدير الأبحاث في مؤسسة “كانديد” والمتخصص في القانون الدستوري من ألمانيا الدكتور ناصيف نعيم، أن الورشة تهدف إلى ربط التاريخ السوري بسؤال الهوية، ومناقشة من نحن كسوريين، وكيف نريد أن نعيش ونتعامل مع الواقع الراهن، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع فعاليات حمص لتنظيم الحوار وإتاحة المجال أمام المشاركين لتبادل آرائهم وتجاربهم.
من جانبها، لفتت الناشطة الاجتماعية والمشاركة في الورشة وئام بدرخان إلى ضرورة اللقاءات وأهميتها في هذه المرحلة الحالية، باعتبارها تتيح للسوريين فرصة التعرف إلى تجارب بعضهم بعضاً، والاحتكاك مع بعضهم، والاستماع لوجهات النظر المختلفة حول الهوية السورية واحتياجات المجتمع، مشددةً على أن الحوار المباشر يساعد على اكتشاف الآخر وتعزيز فرص التفاهم بين مكونات المجتمع.
توثيق الذاكرة والتاريخ المحلي
ومن المقرر أن تتضمن الورشة غداً جلساتٍ عملية حول المصادر والتحقق ورسم خريطة الأدلة، من خلال تقييم الأرشيفات والشهادات الشفوية والصور ووسائل الإعلام والسجلات المؤسسية، إلى جانب تدريباتٍ على استخدام التصوير الفوتوغرافي والفيديو والصوت وأدوات الذكاء الاصطناعي بصورةٍ مسؤولة في البحث والتفريغ والترجمة والتصميم، مع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات والموافقة على النشر.