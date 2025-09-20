وزارة النقل السورية تطلق مسابقة وطنية لريادة الأعمال في رقميات النقل

دمشق-سانا

أطلقت وزارة النقل اليوم المسابقة الوطنية لريادة الأعمال في مجال رقميات النقل، بهدف دعم المشاريع الريادية الناشئة في قطاع النقل والتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع شركة YallaGo.

وتسعى المسابقة التي تأتي ضمن التحضيرات لمنتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل “MOVE”؛ إلى تشجيع الشباب السوري على تقديم أفكار مبتكرة لتطوير قطاع النقل وتحفيز روح الريادة والابتكار في مجالات التحول الرقمي والخدمات الذكية، بما ينسجم مع خطط الوزارة لتحديث وتطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب دعم المشاريع الجاهزة التي تحتاج إلى تمويل أو دعم تشريعي.

وبحسب إعلان الوزارة عبر قناتها على تلغرام، سيجري اختيار سبعة مشاريع ريادية في مجال النقل الرقمي من قبل لجنة علمية متخصصة، بناءً على الجدوى التقنية ومستوى الابتكار لعرضها خلال المنتدى أمام خبراء ومستثمرين ورواد أعمال، بالإضافة إلى أصحاب القرار في الحكومة السورية، حيث تتنافس هذه المشاريع على ثلاث جوائز.

ويرافق المنتدى معرض خاص يهدف إلى دعم المشاريع الجاهزة التي تحتاج إلى تمويل أو دعم تشريعي، من خلال توفير منصة للتعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المتاح، أو من خلال مسح رمز QR الموجود في إعلانها مبينة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الـ 30 أيلول الجاري.

يُشار إلى أن منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل “MOVE” سيُعقد في السابع من تشرين الأول المقبل في فندق البوابات السبع بدمشق، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع النقل، باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة في سوريا.

