دمشق-سانا
يشكل الخطاب الإعلامي الجامع ركيزة أساسية في ترسيخ التماسك المجتمعي، وتشكيل الوعي، وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع والاختلاف، والحدّ من انتشار خطاب الكراهية والتحريض والانقسام، ما يضع المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولية تكريس خطاب مهني مسؤول يجعل من الكلمة جسراً للتلاقي والحوار.
ومنذ التحرير تعمل وزارة الإعلام على تطوير بيئة العمل الإعلامي والارتقاء بمستوى الأداء المهني للكوادر الصحفية، من خلال تنفيذ ورشات عمل وبرامج وأنشطة تخصصية تستهدف تعزيز مهارات العاملين في القطاع الإعلامي، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر التحريض والتضليل والمعلومات المضللة.
تعميم مدونة السلوك المهني في المحافظات
وأوضح مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، على هامش مشاركته في ورشة العمل التي تنظمها الوزارة في دمشق بالتعاون مع محافظة الحسكة، تحت عنوان «نحو خطاب إعلامي وطني جامع»، وبمشاركة نخبة من الصحفيين، أن الوزارة تتبنى منذ التحرير شعار “إعلام مهني وحر.. وكلمة مسؤولة”، ما استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها إعداد مدونة سلوك مهني خلال العام الماضي بمشاركة نحو 970 صحفياً عبر 16 ورشة عمل، لتحديد المعايير الأخلاقية ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي في المؤسسات وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وبيّن حاج أحمد أن الوزارة بدأت بتوطين هذه المدونة انطلاقاً من الإعلام الحكومي وصولاً إلى الإعلام المستقل والخاص، مشيراً إلى استكمال تعميمها في جميع المحافظات السورية خلال عام 2027.
ولفت إلى أن مشاركة الوزارة في الورشات الأسبوعية والشهرية تندرج في إطار دورها الاسترشادي والتثقيفي للحدّ من الأزمات التي يسببها خطاب الكراهية، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تشكيل لجان مختصة لتطبيق مدونات السلوك ومواثيق الشرف، إلى جانب قانوني الإعلام والجرائم الإلكترونية.
مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الخطاب الوطني
بدوره، أوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الورشة الإعلامية شكّلت مساحة للحوار والتلاقي بين إعلاميي المحافظة على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم، مشيراً إلى أهمية المحاور التي تناولتها، ومؤكداً أن الهدف الأساسي منها يتمثل في الخروج بمخرجات وطنية تسهم في مكافحة خطاب الكراهية وترسيخ الخطاب الوطني الجامع، على أن تُترجم هذه المخرجات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
واعتبر أن هذه الورشة تشكّل فرصة للإعلاميين في المحافظة للتوافق على الترتيبات الإدارية والتنظيمية اللازمة، وذلك في ظل استكمال عملية دمج المؤسسات المتبقية في المحافظة، وفي مقدمتها مديرية الإعلام.
تهيئة أرضية سليمة لمجتمع متماسك
من جانبه، اعتبر المدرب الدولي في الصحافة والحوكمة أكرم الأحمد لـ سانا، أن الورشات تكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، لكونها تجمع الصحفيين والنشطاء الإعلاميين لبحث سبل تفكيك خطاب الكراهية، وتهيئة أرضية سليمة لبناء مجتمع متماسك وترسيخ السلم الأهلي.
وبيّن الصحفي سامر الأحمد أن هذه الورشات تشكل فرصة حقيقية للتلاقي وتبادل الأفكار لمناهضة خطاب الكراهية، مضيفاً أن واجب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يتمثل في صون السلم الأهلي والالتزام بمعايير مهنية وأخلاقية وطنية جامعة، تتجاوز الانتماءات الضيقة وتكرس المسؤولية المجتمعية.
إطلاق حملة “الكلمة تبني”
وخلال تشرين الأول الماضي، أطلقت الأكاديمية السورية للإعلام، بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حملتها الإعلامية تحت عنوان “الكلمة تبني” للتوعية بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، وتعزيز الممارسات المسؤولة في تداول المحتوى ونشره، وذلك على مستوى المحافظات السورية.
وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض والمحتوى المضلل وآثاره على الفرد والمجتمع، والحد من انتشار الرسائل التي تغذي الانقسام والعنف والتحريض، إلى جانب تعزيز الوعي المهني لدى العاملين في المجال الإعلامي، وترسيخ معايير الخطاب المسؤول في وسائل الإعلام.