دمشق-سانا‏

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يشكل الخطاب الإعلامي الجامع ركيزة أساسية في ترسيخ التماسك المجتمعي، ‌‏وتشكيل الوعي، وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع والاختلاف، والحدّ من انتشار ‌‏خطاب الكراهية والتحريض والانقسام، ما يضع المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولية ‌‏تكريس خطاب مهني مسؤول يجعل من الكلمة جسراً للتلاقي والحوار.‏

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ومنذ التحرير تعمل وزارة الإعلام على تطوير بيئة العمل الإعلامي والارتقاء ‌‏بمستوى الأداء المهني للكوادر الصحفية، من خلال تنفيذ ورشات عمل وبرامج ‌‏وأنشطة تخصصية تستهدف تعزيز مهارات العاملين في القطاع الإعلامي، وترسيخ ‌‏الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر التحريض ‌‏والتضليل والمعلومات المضللة.‏

تعميم مدونة السلوك المهني في المحافظات

‏وأوضح مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد في تصريح لـ ‏سانا ‏اليوم الأحد، على هامش مشاركته في ورشة العمل التي تنظمها الوزارة في دمشق ‏بالتعاون مع محافظة ‏الحسكة، تحت عنوان «نحو خطاب إعلامي وطني جامع»، ‏وبمشاركة ‏نخبة من الصحفيين، أن الوزارة تتبنى منذ التحرير شعار “إعلام مهني ‏وحر.. وكلمة ‏مسؤولة”، ما استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها إعداد مدونة ‏سلوك مهني ‏خلال العام الماضي بمشاركة نحو 970 صحفياً عبر 16 ورشة عمل، ‏لتحديد ‏المعايير الأخلاقية ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي في المؤسسات ‏وعلى ‏منصات التواصل الاجتماعي.‏‏

وبيّن حاج أحمد أن الوزارة بدأت بتوطين هذه المدونة انطلاقاً من الإعلام الحكومي ‌‏وصولاً إلى الإعلام المستقل والخاص، مشيراً إلى استكمال تعميمها في جميع ‌‏المحافظات السورية خلال عام 2027.‏



‏ولفت إلى أن مشاركة الوزارة في الورشات الأسبوعية والشهرية تندرج في إطار ‌‏دورها الاسترشادي والتثقيفي للحدّ من الأزمات التي يسببها خطاب الكراهية، لافتاً إلى ‌‏أنه سيتم لاحقاً تشكيل لجان مختصة لتطبيق مدونات السلوك ومواثيق الشرف، إلى ‌‏جانب قانوني الإعلام والجرائم الإلكترونية.‏

مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الخطاب الوطني

‏بدوره، أوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الورشة الإعلامية شكّلت مساحة ‌‏للحوار والتلاقي بين إعلاميي المحافظة على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم، مشيراً إلى ‌‏أهمية المحاور التي تناولتها، ومؤكداً أن الهدف الأساسي منها يتمثل في الخروج ‌‏بمخرجات وطنية تسهم في مكافحة خطاب الكراهية وترسيخ الخطاب الوطني الجامع، ‌‏على أن تُترجم هذه المخرجات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.‏ ‏

واعتبر أن هذه الورشة تشكّل فرصة للإعلاميين في المحافظة للتوافق على الترتيبات ‌‏الإدارية والتنظيمية اللازمة، وذلك في ظل استكمال عملية دمج المؤسسات المتبقية في ‌‏المحافظة، وفي مقدمتها مديرية الإعلام.‏

تهيئة أرضية سليمة لمجتمع متماسك

‏من جانبه، اعتبر المدرب الدولي في الصحافة والحوكمة أكرم الأحمد لـ سانا، أن ‌‏الورشات تكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، لكونها تجمع الصحفيين والنشطاء ‌‏الإعلاميين لبحث سبل تفكيك خطاب الكراهية، وتهيئة أرضية سليمة لبناء مجتمع ‌‏متماسك وترسيخ السلم الأهلي.

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‏وبيّن الصحفي سامر الأحمد أن هذه الورشات تشكل فرصة حقيقية للتلاقي وتبادل ‌‏الأفكار لمناهضة خطاب الكراهية، مضيفاً أن واجب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ‌‏يتمثل في صون السلم الأهلي والالتزام بمعايير مهنية وأخلاقية وطنية جامعة، تتجاوز ‌‏الانتماءات الضيقة وتكرس المسؤولية المجتمعية.‏

إطلاق حملة “الكلمة تبني”‏

‏وخلال تشرين الأول الماضي، أطلقت الأكاديمية السورية للإعلام، بالشراكة مع ‌‏وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة ‌‏الإنمائي (‏UNDP‏)، حملتها الإعلامية تحت ‌‏عنوان “الكلمة تبني” للتوعية بمخاطر ‌‏خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات ‌‏المضللة، وتعزيز الممارسات المسؤولة في ‌‏تداول المحتوى ونشره، وذلك على مستوى ‌‏المحافظات السورية.‏

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وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض ‌‏‌‏‌‏والمحتوى المضلل وآثاره على الفرد والمجتمع، والحد من انتشار الرسائل التي تغذي ‌‏‌‏‌‏الانقسام والعنف والتحريض، إلى جانب تعزيز الوعي المهني لدى العاملين في ‌‏المجال ‌‏الإعلامي، وترسيخ معايير الخطاب المسؤول في وسائل الإعلام.‏