ورشة سورية أممية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والحماية في حالات الطوارئ

دمشق – سانا

نظمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، اليوم الإثنين، ورشة عمل تمهيدية مشتركة في دمشق بعنوان “حزمة الخدمات الأولية الدنيا في الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ”.

وذكرت الوزارة أن الورشة التي شارك فيها ممثلون عنها والجهات التابعة لها وعن الصندوق استعرضت الخطة الاستراتيجية للوزارة وتوجهاتها المستقبلية، إلى جانب مهام الصندوق وأولوياته.

بناء القدرات وتعزيز كفاءة الكوادر الفنية

ناقش المشاركون تطوير خريطة الخدمات، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الكوادر الفنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية والحد من مخاطر الكوارث من خلال دمج اعتبارات الصحة وحماية ضمن مختلف مراحل الاستجابة للطوارئ.

وتناولت جلسات الورشة محاور متخصصة حول صحة الأم والصحة الإنجابية في حالات الطوارئ، وأهمية إدماجها في عمليات الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك تطبيق حزمة الخدمات الأولية الدنيا باعتبارها إطاراً أساسياً لضمان استمرارية الخدمات المنقذة للحياة.





وتأتي الورشة في إطار التعاون بين الوزارة والمنظمات الأممية في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع مديرة دائرة الأمم ‏المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (‏UNMAS‏) كازومي أوغاوا، ورئيس ‏برنامج الدائرة في سوريا جوزيف ماكارتان، في 22 تشرين الأول الماضي سبل تطوير التعاون المشترك ‏في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام.















