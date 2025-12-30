بجهود مجتمعية.. شارع “حسن الطه” بدير الزور ينبض بالحياة من جديد

دير الزور-سانا

يعد شارع حسن الطه أحد الشوارع الرئيسية في مدينة دير الزور، حيث يشكل محوراً حيوياً للتجارة والترفيه في المدينة، بما يتضمنه من محال تجارية تبيع مختلف أنواع السلع، ومقاه ومطاعم.

ونتيجة قصف النظام البائد المستمر للمدينة خلال سنوات الثورة السورية تأثرت البنية التحتية للشارع، وخرج من الخدمة، وبعد التحرير بدأ السكان بإعادة تأهيله وتحسين الأوضاع به تدريجياً، ومع الاستقرار الذي تشهده المدينة افتتحت محال جديدة في مجالات نشاطات تجارية متنوعة في رسالة تؤكد أن دير الزور ستعود أجمل مما كانت، وأن ما دمره النظام البائد تتم إعادة إعماره بسواعد أبناء المحافظة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح أحمد خضر المحمد صاحب أحد المطاعم التي افتتحت بالشارع بعد إعادة تأهيله أن الحياة عادت تنبض من جديد بالشارع، وأن الحركة التجارية تشهد تحسناً من المتوقع أن يزداد مع تحسن الأوضاع في المحافظة، لافتاً إلى الجانب الاجتماعي الذي يتميز به الشارع لجهة الألفة والمحبة بين أصحاب المحال.

كما أشار المحمد إلى أن إيجارات المحال في الشارع مقبولة نسبياً، الأمر الذي يشجع الكثير من التجار على إعادة افتتاح محالهم، كي تعود الحركة التجارية للشارع الذي يتوسط المدينة، والذي يتميز بوجود محال لبيع الأغذية وأخرى للألبسة، وغير ذلك من السلع.

من جانب آخر، أوضح رشوان الناصر صاحب محل بيع جملة في الشارع أنه أول من افتتح محله بعد التحرير، حيث عاد إلى منزله ومحله الكائنين في الشارع ذاته، ليشجع غيره على العودة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تجاوز الصعوبات التي تعيق عودة بقية الأهالي والتجار، منها نقص الخدمات وعدم وجود حاويات للقمامة وغياب شبكة الكهرباء النظامية.

وبيّن الناصر أنه يعمل مع جيرانه من أصحاب المحال على توفير بعض الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء، وتشجيع الناس على العودة للعمل وإحياء النشاط التجاري في الشارع، ليشكل حلقة وصل رئيسية بين أحياء المدينة.

ويربط شارع حسن الطه بين شارع التكايا عند “قرنة جعفر” و”ساحة الحرية”، كما يحوي طرقاً توصل إلى شارع “ستة إلا ربع”، ويتميز بأنه من الشوارع التجارية القديمة بالمحافظة، حيث أشار عدد من المصادر إلى أن تسمية الشارع تعود لأحد تجار مدينة دير الزور، من سكان منطقة “الدير العتيق”.

وشهدت محافظة دير الزور منذ تحرير سوريا وسقوط النظام البائد سلسلة من الأنشطة والحملات الأهلية والمجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية فيها، منها حملة “دير العز” لدعم إعادة إعمار المحافظة ريفاً ومدينةً، ولا سيما تحسين الواقع الخدمي بمختلف جوانيه، حيث شملت إزالة الأنقاض وتنظيف الشوارع والساحات وزراعة الغراس والاهتمام بالأسواق الرئيسية.