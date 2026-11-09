الزراعة تحذر من احتمالية تشكل الصقيع فجر الثلاثاء وتدعو لاتخاذ إجراءات وقائية 



دمشق-سانا



حذرت وزارة الزراعة من احتمال تشكل الصقيع في عدد من المناطق السورية خلال فجر وصباح يوم غد الثلاثاء، داعية المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحماية المزروعات من الأضرار المحتملة.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن سوريا لا تزال تتأثر بأطراف كتلة هوائية قطبية باردة، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، ولا سيما خلال ساعات الليل والفجر، بالتزامن مع نشاط رياح شمالية متقلبة باردة وجافة.



وبيّنت الوزارة، أن فرص تشكل الصقيع ما زالت قائمة في بعض المناطق، إلا أن انتشار كميات من السحب خلال ساعات الليل وصباح الثلاثاء من شأنه أن يحد من احتمالية حدوثه.



وذكرت الوزارة، أن المناطق الأكثر عرضة لتشكل الصقيع، في حال صفاء الأجواء خلال ساعات الفجر، تتركز ‏في أرياف حلب والرقة والحسكة، ولا سيما المناطق الشمالية منها، إضافة إلى مناطق إدلب وسهل الغاب، ومرتفعات جبال الساحل وتدمر والقلمون.



وفيما يتعلق بتطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، أشارت الوزارة إلى أن فرص تشكل الصقيع كانت أعلى فجر الإثنين مقارنة بفجر الثلاثاء، نتيجة احتمالية انتشار السحب خلال ساعات الفجر من يوم غد الثلاثاء.



وبيّنت الوزارة، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً فجر الأربعاء، بالتزامن مع انتشار السحب نتيجة تأثر البلاد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، الأمر الذي يسهم في تراجع فرص تشكل الصقيع، على أن تتلاشى هذه الفرص بشكل كامل فجر الخميس.



وكانت سوريا تأثرت بحالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء ‏الخميس الماضي واستمرت حتى مساء أمس الأول السبت، وترافقت مع ‏هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية ‏في عدد من المناطق.

