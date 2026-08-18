بدء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل آبار ومحطة مياه في بلدة الثعلة بريف السويداء

السويداء-سانا
بدأت اليوم الثلاثاء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل موقعي تجمّع آبار الثعلة والمحطة التاسعة في بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي، إضافةً إلى الآبار المغذية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز منظومة مياه الشرب وتحسين التزود المائي واستمرارية الخدمة للأهالي.
وفي تصريحٍ لـ سانا، أفادت مديرية إعلام السويداء أن الأعمال التي تنطلق بتوجيهٍ من محافظ السويداء مصطفى البكور، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، شملت المرحلة الأولى منها جولة ميدانية استطلاعية للموقع قام بها مدير منطقة السويداء جبران حمزة ومعاونه نورس الفضيلي، وممثلون عن كل من الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، ومنظمة اليونيسيف، واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر العربي السوري، إلى جانب المتعهد المُنفذ للمشروع.
وأوضحت المديرية أن الجولة هدفت إلى تقييم الوضع الفني للمواقع المستهدفة، وتحديد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ والأعمال المطلوبة قبل المباشرة بعمليات التأهيل، بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين استمرارية التغذية المائية للأهالي.
ولفتت المديرية إلى بدء الفرق الفنية أعمال تنظيف وتجهيز المواقع، تمهيداً للبدء بأعمال إعادة التأهيل وفق البرنامج الزمني المعتمد، وبما يضمن رفع كفاءة الآبار والمحطة وتحسين جاهزية التجهيزات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة لتعزيز الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب في المنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي ويسهم في تحسين الواقع الخدمي.