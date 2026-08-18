بدء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل آبار ومحطة مياه في بلدة الثعلة بريف السويداء

السويداء-سانا‏

بدأت اليوم الثلاثاء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل موقعي تجمّع آبار الثعلة والمحطة التاسعة في ‏بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي، إضافةً إلى الآبار المغذية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز منظومة ‏مياه الشرب وتحسين التزود المائي واستمرارية الخدمة للأهالي.‏

وفي تصريحٍ لـ سانا، أفادت مديرية إعلام السويداء أن الأعمال التي تنطلق بتوجيهٍ من محافظ ‏السويداء مصطفى البكور، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، شملت ‏المرحلة الأولى منها جولة ميدانية استطلاعية للموقع قام بها مدير منطقة السويداء جبران ‏حمزة ومعاونه نورس الفضيلي، وممثلون عن كل من الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏المحافظة، ومنظمة اليونيسيف، واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر العربي السوري، إلى ‏جانب المتعهد المُنفذ للمشروع.‏



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وأوضحت المديرية أن الجولة هدفت إلى تقييم الوضع الفني للمواقع المستهدفة، وتحديد ‏الاحتياجات اللازمة للتنفيذ والأعمال المطلوبة قبل المباشرة بعمليات التأهيل، بما يُسهم في رفع ‏كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين استمرارية التغذية المائية للأهالي.‏

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ولفتت المديرية إلى بدء الفرق الفنية أعمال تنظيف وتجهيز المواقع، تمهيداً للبدء بأعمال إعادة ‏التأهيل وفق البرنامج الزمني المعتمد، وبما يضمن رفع كفاءة الآبار والمحطة وتحسين جاهزية ‏التجهيزات المرتبطة بها.‏

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة لتعزيز ‏الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب في المنطقة، بما يلبي احتياجات ‏الأهالي ويسهم في تحسين الواقع الخدمي.‏