الاتصالات لـ سانا: التزامات “زين” ثابتة وإجراءات عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة ‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن التزامات مجموعة زين محددة ومعلنة وثابتة، مبينة أن الإجراءات وإنجاز الوثائق المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغل الجديد، رغم تعقيدها القانوني والتنظيمي والفني، تسير بثبات وفق الخطة المرسومة.
وأوضحت الوزارة في تصريح لسانا اليوم الأربعاء أنها اطلعت على ما يتم تناقله حول مشغل الخليوي الجديد، مشيرة إلى أن التفاوض مع مجموعة MTN العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة.
وقالت الوزارة: مع كثرة “المصادر المطلعة” نهيب بالجميع أن يستقوا المعلومة من المطلع الوحيد على كل تفاصيل هذا الملف وهو وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أن شركة “زين” الكويتية العالمية للاتصالات تتراجع عن الحصول على ترخيص المشغل الخليوي الثاني بسوريا بدلاً من شركة “MTN” بسبب مشاكل مالية عالقة تخص تسديد مستحقات لشركة MTN.