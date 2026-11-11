الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الاتصالات لـ سانا: التزامات “زين” ثابتة وإجراءات عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الاتصالات لـ سانا: التزامات “زين” ثابتة وإجراءات عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة ‏

photo 2026 11 11 21 33 06 الاتصالات لـ سانا: التزامات "زين" ثابتة وإجراءات عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة ‏
مبنى وزارة الاتصالات السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا ‏

أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن التزامات مجموعة زين محددة ومعلنة وثابتة، مبينة ‏أن الإجراءات وإنجاز الوثائق المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغل الجديد، رغم ‏تعقيدها القانوني والتنظيمي والفني، تسير بثبات وفق الخطة المرسومة.‏

وأوضحت الوزارة في تصريح لسانا اليوم الأربعاء أنها اطلعت على ما يتم تناقله حول مشغل ‏الخليوي الجديد، مشيرة إلى أن التفاوض مع مجموعة ‏MTN‏ العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز ‏بمزايدة الرخصة الجديدة.  ‏

وقالت الوزارة: مع كثرة “المصادر المطلعة” نهيب بالجميع أن يستقوا المعلومة من المطلع الوحيد ‏على كل تفاصيل هذا الملف وهو وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.‏

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أن شركة “زين” الكويتية العالمية للاتصالات ‏تتراجع عن الحصول على ترخيص المشغل الخليوي الثاني بسوريا بدلاً من شركة ‏“MTN‏” ‏بسبب مشاكل مالية عالقة تخص تسديد مستحقات لشركة ‏MTN‏.‏

محافظ السويداء يتفقد سير الامتحانات لطلاب شهادة التعليم الأساسي في جرمانا
اجتماع في طرطوس لبحث تنظيم تسويق الأسماك وضبط عمولات التجار
الهلال الأحمر بحلب يُجهز عيادات متنقلة وفرقاً جوالة لدعم الأهالي النازحين في مراكز الإيواء
قرية غرناطة في حمص تحيي الذكرى الأولى للتحرير.. رسالة أمل نحو مستقبل آمن
إعادة تأهيل مركز طب الأسرة في كحيل بريف درعا ضمن حملة “أبشري حوران”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار