الاتصالات لـ سانا: التزامات “زين” ثابتة وإجراءات عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة ‏

دمشق-سانا ‏



أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن التزامات مجموعة زين محددة ومعلنة وثابتة، مبينة ‏أن الإجراءات وإنجاز الوثائق المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغل الجديد، رغم ‏تعقيدها القانوني والتنظيمي والفني، تسير بثبات وفق الخطة المرسومة.‏

وأوضحت الوزارة في تصريح لسانا اليوم الأربعاء أنها اطلعت على ما يتم تناقله حول مشغل ‏الخليوي الجديد، مشيرة إلى أن التفاوض مع مجموعة ‏MTN‏ العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز ‏بمزايدة الرخصة الجديدة. ‏

وقالت الوزارة: مع كثرة “المصادر المطلعة” نهيب بالجميع أن يستقوا المعلومة من المطلع الوحيد ‏على كل تفاصيل هذا الملف وهو وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.‏

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أن شركة “زين” الكويتية العالمية للاتصالات ‏تتراجع عن الحصول على ترخيص المشغل الخليوي الثاني بسوريا بدلاً من شركة ‏“MTN‏” ‏بسبب مشاكل مالية عالقة تخص تسديد مستحقات لشركة ‏MTN‏.‏