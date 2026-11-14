الزراعة: 588 مليون دولار وسطياً القيمة التقديرية لمحصول الحمضيات لموسم 2026‏

دمشق-سانا‏

كشف مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة حاتم مجر، أن القيمة التقديرية لمحصول الحمضيات لهذا العام تبلغ نحو 588 مليون ‏دولار وسطياً، مشيراً إلى أن العائد الاقتصادي للمحصول يشمل نحو 50 ألف أسرة من المزارعين، فضلاً عن العاملين في مختلف ‏حلقات سلسلة التسويق، بما فيها مراكز الفرز والتوضيب وشركات الشحن والأسواق المحلية‎.‎

ولفت مجر في تصريح لـ سانا اليوم السبت، إلى أن الموسم الحالي يشهد تحسناً نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفع الإنتاج بنحو ‌‏18 بالمئة مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات العشر السابقة، نتيجة تحسن الظروف البيئية وزيادة الهطلات المطرية خلال الموسم ‏الماضي، ما أسهم في امتلاء السدود وتأمين مصادر ري كافية خلال فصل الصيف‎.‎

الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق

وبين مجر أن التقديرات الأولية لإنتاج محصول الحمضيات للموسم الحالي تبلغ نحو 840 ألف طن، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي ‏يغطي احتياجات السوق السورية خلال الفترة الممتدة من أيلول 2026 حتى نهاية نيسان 2027، مع وجود فائض متاح للتصدير خلال ‏هذه الفترة‎.‎

وأوضح أن إنتاج الحمضيات يتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بواقع 639 ألف طن في اللاذقية و201 ألف طن ‏في طرطوس، بينما تتوزع كميات محدودة لا تتجاوز نسبتها واحداً بالمئة في المحافظات الأخرى، معظمها ضمن الزراعات المنزلية ‏،لافتاً إلى أن الإنتاج يتوزع على أربع مجموعات رئيسة، تشمل البرتقال بنحو 517 ألف طن، واليوسفي بنحو 161 ألف طن، ‏والليمون الحامض بنحو 126 ألف طن، والليمون الهندي “الكريفون والبوميلو” بنحو 36 ألف طن‎.‎

وأشار مجر إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المزارعين تتمثل في ضعف حركة التصدير، ومحدودية عدد مراكز الفرز والتوضيب ‏وطاقتها الإنتاجية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل، موضحاً أن تطوير هذه المراكز وفق مواصفات فنية مناسبة ‏يسهم في تأهيل كميات أكبر للتصدير وتخفيف الضغط عن الأسواق المحلية‎.‎

وبين أن القطاف المبكر للثمار قبل وصولها إلى مرحلة النضج الاستهلاكي يؤثر سلباً في تقبّل المستهلك للمنتج، ولا سيما عند تسويق ‏الليمون الحامض قبل بلوغ نسبة العصير فيه المستوى المقبول‎.‎

تنظيم التسويق وتطوير التصنيع

وأوضح مجر أن الأسعار الحالية تغطي تكاليف الإنتاج، إلا أن هامش الربح للمزارع لا يزال منخفضاً، مؤكداً أن تنظيم التسويق يتطلب ‏تعاوناً بين الجهات المعنية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال شركات التسويق وتطوير مراكز الفرز والتوضيب، واعتماد الزراعة ‏التعاقدية بما يضمن حقوق مختلف الأطراف‎.‎

وأشار إلى أهمية أتمتة عمل أسواق الهال لمتابعة حركة المنتجات الزراعية وأسعارها بصورة دقيقة، إلى جانب تأهيل مراكز الفرز ‏والتوضيب وتشجيع الشركات المتخصصة، ما يعزز القدرة التنافسية للحمضيات السورية أمام منتجات الدول المجاورة، مبيناً أن العمل ‏جارٍ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لتفعيل برامج اعتماد الحمضيات ومحاصيل أخرى، بهدف تنظيم الإنتاج ‏وضبط الشروط الفنية لدى المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب والتخزين وشركات التسويق، ورفع جودة المنتج بما يتناسب مع ‏متطلبات الأسواق المستهدفة‎.‎

التصنيع للاستفادة من فائض الإنتاج

بدوره أكد الخبير الزراعي أكرم عفيف أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإدارة محصول الحمضيات في سوريا، تقوم على استثمار ‏فائض الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية، ما يسهم في الحد من الخسائر التي يتكبدها المزارعون نتيجة كساد المحصول وانخفاض ‏الأسعار‎.‎

وأوضح عفيف، أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال تصنيع الحمضيات، ولا سيما تجفيف الليمون الحامض والبرتقال، ‏واستخلاص الزيوت والمواد الفعالة من القشور الخارجية، التي تدخل في استخدامات دوائية وصناعية متعددة، مشيراً إلى أن هذه ‏المنتجات تتمتع بفرص تسويقية وتصديرية في الأسواق العالمية‎.‎

غياب الصناعات التحويلية

ولفت عفيف إلى أن غياب الصناعات التحويلية يسهم في تفاقم مشكلة فائض الإنتاج من موسم إلى آخر، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول ‏مستدامة تضمن الاستفادة من كامل الإنتاج بدلاً من إتلافه وتحميل المزارعين أعباء إضافية، مشدداً على أهمية إدارة الموارد الزراعية ‏بكفاءة، من خلال إنشاء منشآت التصنيع والتجفيف والتخزين وتطويرها، وتحويل الحمضيات من محصول موسمي سريع التلف إلى ‏منتجات قابلة للتخزين والتسويق على مدار العام والتصدير إلى الأسواق الخارجية‎.‎وفيما يتعلق بقرار وقف استيراد الحمضيات، وصفه عفيف بالقرار السليم، باعتبار أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية احتياجات ‏السوق، متسائلاً عن جدوى استيراد منتجات يتوافر لها إنتاج محلي، ومؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وحماية المزارع ‏السوري‎.‎

وحسب بيانات وزارة الزراعة تقدر مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات بنحو 41 ألف هكتار، وتتركز في المناطق الساحلية، ‏وكان إنتاج الحمضيات لعام 2025 حوالي 688 ألف طن‎.‎