منخفض جوي يستمر ثلاثة أيام والحرارة إلى انخفاض في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل طفيف في أغلب المناطق ولا سيما في المناطق الساحلية والشمالية، لتصبح حول معدلاتها بشكل عام ما عدا المناطق الشرقية والجزيرة السورية حيث تبقى الحرارة فيها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بأطراف منخفض جوي يبدأ اليوم ويستمر حتى صباح يوم الجمعة القادم.

ويتركز تأثير المنخفض على المناطق الساحلية ‏بهطولات رعدية غزيرة، تمتد إلى المناطق الشمالية الغربية والوسطى على شكل زخات رعدية خفيفة إلى متوسطة الغزارة، ويترافق هذا المنخفض بامتداد كتلة هوائية باردة نسبياً تؤدي إلى انخفاض إضافي على درجات الحرارة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية والمناطق الشمالية والوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الداخلية.

وليلاً… يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال تشكّل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 50 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر تؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة…