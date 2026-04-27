الأمن الداخلي يفكّك في حمص خلية إرهابية تعتزم استهداف استقرار المنطقة

دمشق-سانا

نجحت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، في تفكيك خلية إرهابية ضمن محافظة حمص، وإحباط مخطط تخريبي كانت تعتزم تنفيذه لاستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنّ هذه العملية النوعيّة جاءت ثمرةً لجهود استخباراتية دقيقة، حيث نفّذت الوحدات المختصة عملية مداهمة محكمة استهدفت موقع تحصّن أفراد الخلية، وأسفرت عن تحييد عنصرين منها، مع فرض السيطرة الكاملة على الموقع.

وأضافت: “ضبطت القوى الأمنية خلال العملية ترسانة من الأسلحة، شملت قواذف مع صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب قناصات وبنادق آلية، إضافة إلى قواذف RPG مع حشوات، فضلاً عن كميات من الذخائر والقنابل، وتجهيزات أخرى كانت معدّة لتغطية أنشطة إجرامية”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه العملية تُعدّ امتداداً لجهودها في ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدةً على الجاهزية التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة الوطن.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 19 من الشهر الجاري أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة القنيطرة تمكنت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميليشيا “حزب الله” الإرهابي كان يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

