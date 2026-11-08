أزمة المياه تعرقل استقرار العائدين إلى جبل العمور في بادية حمص

حمص-سانا‏

يواجه أهالي جبل العمور العائدون إلى منازلهم في بادية حمص صعوبات في تأمين مياه ‏الشرب نتيجة تعطل الآبار الارتوازية، ما يضطرهم إلى قطع مسافات تصل إلى 35 ‏كيلومتراً للحصول عليها، في ظل نقص الخدمات الأساسية، ولا سيما المدارس.‏

وأوضح عدد من أهالي جبل العمور في بادية حمص في تصريحات لـ سانا، أن تأمين مياه ‏الشرب يشكل أبرز التحديات التي تواجههم بعد عودتهم إلى المنطقة، نتيجة تعطل معظم ‏الآبار ومضخاتها، ما يضطرهم إلى نقل المياه من مناطق بعيدة، وأشاروا إلى أن بعض ‏مصادر المياه لا تصلح للشرب، مؤكدين الحاجة إلى تأمين مصدر مياه مستدام يلبّي ‏احتياجات السكان.‏

تأمين مياه الشرب يعيق استقرار السكان

أوضح جمعة النهار، أحد سكان المنطقة، أن استقرار الأوضاع الأمنية شجّع الأهالي على ‏العودة إلى منازلهم، إلا أن تأمين مياه الشرب لا يزال يشكل تحدياً يومياً، إذ يضطر السكان ‏إلى نقلها من مناطق بعيدة.‏

من جهته، أشار محمد تركي السلطان، العائد إلى المنطقة قبل نحو أربعة أشهر ويعمل في ‏تربية الأغنام، إلى اعتماد الأهالي على الجرارات لنقل المياه من الآبار المجاورة لمسافات ‏تتجاوز 20 كيلومتراً، في ظل تعطل معظم الآبار القريبة، وعدم وجود مصدر ثابت للمياه.‏

بدوره، بيّن محمد عيسى الدوار من أبناء المنطقة، أن أعطال الآبار ومضخاتها تتكرر كل ‌‏15 إلى 20 يوماً، ما يضطر الأهالي إلى تحمّل تكاليف إصلاحها، وتأمين الوقود والزيوت، ‏مضيفاً أن تعطلها يدفع السكان إلى قطع مسافات تصل إلى 35 كيلومتراً نحو منطقة الوادي ‏الأبيض للحصول على المياه، التي لا تصلح أحياناً للشرب وتُستخدم لسقاية المواشي ‏والغسيل.‏

ولا تقتصر التحديات على نقص المياه، إذ يعاني الأهالي من غياب المدارس القريبة ‏وتضرر عدد من المنازل، مطالبين المنظمات الإنسانية بالمساهمة في ترميمها.‏

كما دعوا إلى توفير تجهيزات ومصادر طاقة لتشغيل الآبار بشكل مستمر، وتحسين ‏الخدمات الأساسية، بما يسهّل عودتهم واستقرارهم في المنطقة.‏

وتقع منطقة جبل العمور في البادية السورية، ضمن محيط مدينة تدمر بريف حمص ‌‏الشرقي، وتتميز بطبيعتها الجبلية ‏والصحراوية واتساع مراعيها، ما جعلها موطناً ‌‏للتجمعات السكانية والبدو الرحل الذين يعتمدون على تربية الأغنام والمواشي ‏والأنشطة ‌‏الزراعية.‏