أزمة المياه تعرقل استقرار العائدين إلى جبل العمور في بادية حمص

حمص-سانا
يواجه أهالي جبل العمور العائدون إلى منازلهم في بادية حمص صعوبات في تأمين مياه الشرب نتيجة تعطل الآبار الارتوازية، ما يضطرهم إلى قطع مسافات تصل إلى 35 كيلومتراً للحصول عليها، في ظل نقص الخدمات الأساسية، ولا سيما المدارس.
وأوضح عدد من أهالي جبل العمور في بادية حمص في تصريحات لـ سانا، أن تأمين مياه الشرب يشكل أبرز التحديات التي تواجههم بعد عودتهم إلى المنطقة، نتيجة تعطل معظم الآبار ومضخاتها، ما يضطرهم إلى نقل المياه من مناطق بعيدة، وأشاروا إلى أن بعض مصادر المياه لا تصلح للشرب، مؤكدين الحاجة إلى تأمين مصدر مياه مستدام يلبّي احتياجات السكان.
تأمين مياه الشرب يعيق استقرار السكان
أوضح جمعة النهار، أحد سكان المنطقة، أن استقرار الأوضاع الأمنية شجّع الأهالي على العودة إلى منازلهم، إلا أن تأمين مياه الشرب لا يزال يشكل تحدياً يومياً، إذ يضطر السكان إلى نقلها من مناطق بعيدة.
من جهته، أشار محمد تركي السلطان، العائد إلى المنطقة قبل نحو أربعة أشهر ويعمل في تربية الأغنام، إلى اعتماد الأهالي على الجرارات لنقل المياه من الآبار المجاورة لمسافات تتجاوز 20 كيلومتراً، في ظل تعطل معظم الآبار القريبة، وعدم وجود مصدر ثابت للمياه.
بدوره، بيّن محمد عيسى الدوار من أبناء المنطقة، أن أعطال الآبار ومضخاتها تتكرر كل 15 إلى 20 يوماً، ما يضطر الأهالي إلى تحمّل تكاليف إصلاحها، وتأمين الوقود والزيوت، مضيفاً أن تعطلها يدفع السكان إلى قطع مسافات تصل إلى 35 كيلومتراً نحو منطقة الوادي الأبيض للحصول على المياه، التي لا تصلح أحياناً للشرب وتُستخدم لسقاية المواشي والغسيل.
ولا تقتصر التحديات على نقص المياه، إذ يعاني الأهالي من غياب المدارس القريبة وتضرر عدد من المنازل، مطالبين المنظمات الإنسانية بالمساهمة في ترميمها.
كما دعوا إلى توفير تجهيزات ومصادر طاقة لتشغيل الآبار بشكل مستمر، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يسهّل عودتهم واستقرارهم في المنطقة.
وتقع منطقة جبل العمور في البادية السورية، ضمن محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وتتميز بطبيعتها الجبلية والصحراوية واتساع مراعيها، ما جعلها موطناً للتجمعات السكانية والبدو الرحل الذين يعتمدون على تربية الأغنام والمواشي والأنشطة الزراعية.