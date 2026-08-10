9 عمليات وعائية ناجحة في مشفى دمشق ضمن حملة “شفاء 4”

دمشق-سانا
أجرى فريق شفاء الطبي اليوم الإثنين، بالتعاون مع منظمة ميد غلوبال الأمريكية، مجموعة من العمليات الجراحية الوعائية النوعية في مشفى دمشق (المجتهد)، وذلك ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”.
وأوضح استشاري الجراحة الوعائية والتداخلية الوعائية الدكتور توفيق غنيم لـ سانا، أن فريق شفاء الطبي أجرى نحو 9 عمليات وعائية في مشفى دمشق تكللت جميعها بالنجاح، بمشاركة نحو 60 طبيباً من مختلف الاختصاصات، بهدف تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات العلاجية النوعية، وتبادل الخبرات مع الأطباء في المشافي، وإدخال التقنيات الحديثة والتدريب على المهارات السريرية والتداخلية.
ولفت غنيم إلى أنه جرى اختيار المرضى بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال رابط إلكتروني يتيح للمرضى التسجيل وإدخال بياناتهم، ليتم بعدها فرز الحالات وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم، وانتقاء الحالات الأكثر خطورة، وتحديد المرضى الذين تستدعي حالتهم إجراء تدخل جراحي.
تخفيف الأعباء المادية
بدوره، أوضح المقيم الأول في جراحة الأوعية بمشفى دمشق الدكتور همام بركات، أن الحملة بدأت أعمالها في المشفى أواخر الشهر الماضي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وشملت إجراء عمليات جراحية، وتداخلات وعائية بالقثطرة، مبيناً أنها أتاحت التعرف على تقنيات جديدة في مجال التداخلات الوعائية عبر اللمعة (توسيع الشرايين)، وتبادل الخبرات.
ولفت بركات إلى أن الحملة خففت عن المرضى أعباء مادية كبيرة، إذ إن تكاليف العمليات والمواد المستخدمة وإقامة المرضى في المشفى مجانية.
بدوره أشار ربيع أبو عيطة ابن أحد المرضى المستفيدين من الحملة إلى أن والده خضع لعملية جراحية بعد أربع سنوات من المعاناة، معرباً عن شكره للكوادر الطبية والجهات القائمة على الحملة، التي أسهمت في تأمين العلاج وإجراء العملية.
وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” التي ينظمها فريق شفاء الطبي، ومنظمة ميد غلوبال الأمريكية في تموز الماضي تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”، برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في مقر المنظمة بدمشق.