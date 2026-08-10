9 عمليات وعائية ناجحة في مشفى دمشق ضمن حملة “شفاء 4”

دمشق-سانا‏

أجرى فريق شفاء الطبي اليوم الإثنين، بالتعاون مع منظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية، ‏مجموعة من العمليات الجراحية الوعائية النوعية في مشفى دمشق (المجتهد)، وذلك ضمن ‏الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”.‏

وأوضح استشاري الجراحة الوعائية والتداخلية الوعائية الدكتور توفيق غنيم لـ سانا، أن فريق ‏شفاء الطبي أجرى نحو 9 عمليات وعائية في مشفى دمشق تكللت جميعها بالنجاح، ‏بمشاركة نحو 60 طبيباً من مختلف الاختصاصات، بهدف تقديم أكبر عدد ممكن من ‏الخدمات العلاجية النوعية، وتبادل الخبرات مع الأطباء في المشافي، وإدخال التقنيات ‏الحديثة والتدريب على المهارات السريرية والتداخلية. ‏

ولفت غنيم إلى أنه جرى اختيار المرضى بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال رابط إلكتروني ‏يتيح للمرضى التسجيل وإدخال بياناتهم، ليتم بعدها فرز الحالات وإجراء الفحوص الطبية ‏اللازمة لهم، وانتقاء الحالات الأكثر خطورة، وتحديد المرضى الذين تستدعي حالتهم إجراء ‏تدخل جراحي.‏

تخفيف الأعباء المادية ‏

بدوره، أوضح المقيم الأول في جراحة الأوعية بمشفى دمشق الدكتور همام بركات، أن ‏الحملة بدأت أعمالها في المشفى أواخر الشهر الماضي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ‏وشملت إجراء عمليات جراحية، وتداخلات وعائية بالقثطرة، مبيناً أنها أتاحت التعرف ‏على تقنيات جديدة في مجال التداخلات الوعائية عبر اللمعة (توسيع الشرايين)، وتبادل ‏الخبرات.‏

ولفت بركات إلى أن الحملة خففت عن المرضى أعباء مادية كبيرة، إذ إن تكاليف العمليات ‏والمواد المستخدمة وإقامة المرضى في المشفى مجانية.‏

بدوره أشار ربيع أبو عيطة ابن أحد المرضى المستفيدين من الحملة إلى أن والده خضع لعملية ‏جراحية بعد أربع سنوات من المعاناة، معرباً عن شكره للكوادر الطبية والجهات القائمة ‏على الحملة، التي أسهمت في تأمين العلاج وإجراء العملية.‏

وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” التي ينظمها فريق شفاء الطبي، ومنظمة ميد ‏غلوبال ‏الأمريكية في تموز الماضي تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”، برعاية وزارتي ‏الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ‏تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية ‏مجانية للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في مقر المنظمة بدمشق.‏