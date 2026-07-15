هيئة المفقودين تطلق ورقة نقاش وطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين ‏والمختفين قسراً

دمشق-سانا‏

أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم الأربعاء ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة ‏لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، في خطوة نحو إعداد قانون وطني شامل يعزز ‏الحق في معرفة الحقيقة، ويحمي حقوق المفقودين وعائلاتهم.‏

وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الورقة تتضمن 12 محوراً رئيساً، تشكل أساس ‏الحوار حول مبادئ القانون، انطلاقاً من نهج تشاركي يضم عائلات المفقودين، والخبراء، ‏ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، مؤكدة أن صوت ‏العائلات شريك في بناء القانون.‏

وأوضحت أن المحاور تشمل: أهداف القانون ونطاقه، وحقوق عائلات المفقودين، ‏والوضع القانوني للمفقود، وكشف المصير وآثاره القانونية، واختصاصات الهيئة، والبحث ‏وجمع المعلومات، والاختفاء القسري، والمقابر الجماعية والرفات، والبيانات والحمض ‏النووي، والتعاون الوطني والدولي، وحفظ الذاكرة الوطنية، وتنفيذ القانون.‏

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في الـ 11 من شهر تموز الجاري، انتهاء مرحلة ‏التسجيل الخاصة ‏بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين ‏والمختفين ‏قسراً، وبدء المرحلة الثانية من المشاورات بعد تسجيل نحو 500 شخص وجهة ‏في ‏الاستبيان الخاص بذلك.‏