هيئة المفقودين تطلق ورقة نقاش وطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين ‏والمختفين قسراً

دمشق-سانا
أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم الأربعاء ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، في خطوة نحو إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة، ويحمي حقوق المفقودين وعائلاتهم.
وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الورقة تتضمن 12 محوراً رئيساً، تشكل أساس الحوار حول مبادئ القانون، انطلاقاً من نهج تشاركي يضم عائلات المفقودين، والخبراء، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، مؤكدة أن صوت العائلات شريك في بناء القانون.
وأوضحت أن المحاور تشمل: أهداف القانون ونطاقه، وحقوق عائلات المفقودين، والوضع القانوني للمفقود، وكشف المصير وآثاره القانونية، واختصاصات الهيئة، والبحث وجمع المعلومات، والاختفاء القسري، والمقابر الجماعية والرفات، والبيانات والحمض النووي، والتعاون الوطني والدولي، وحفظ الذاكرة الوطنية، وتنفيذ القانون.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في الـ 11 من شهر تموز الجاري، انتهاء مرحلة التسجيل الخاصة بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وبدء المرحلة الثانية من المشاورات بعد تسجيل نحو 500 شخص وجهة في الاستبيان الخاص بذلك.