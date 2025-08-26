معاون وزير الطاقة يبحث مع وفدي الصليب الأحمر واليونيسف إعادة تأهيل محطة مياه علوك

ريف دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونيسف، سبل تعزيز التعاون في قطاع المياه بمحافظة الحسكة، لإعادة تأهيل محطة مياه علوك الحيوية لتأمين مياه الشرب للأهالي.

وأكد أبو زيد خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للمياه، أن الحكومة السورية تعتبر المحطة أولوية خدمية وإنسانية، وتبدي استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الدولية لضمان استمرارية عملها وتحسين واقع المياه في المحافظة.

من جهتهم، أعرب ممثلو المنظمتين عن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم والتنسيق المشترك، مؤكدين أن حصول السوريين على مياه الشرب حق أساسي تكفله المواثيق الدولية.

