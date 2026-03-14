الأرصاد الجوية السورية تحذّر من رياح قوية وهطولات غزيرة وتؤكد عدم تطور المنخفض إلى إعصار

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن سوريا تتأثر بمنخفض جوي عميق، تصل قيم ضغطه السطحي إلى 995 هكتوباسكال، ما يؤدي إلى نشاط رياح قوية وخاصة على الساحل، وهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية واحتمالية تساقط البرد، إضافة إلى اضطراب البحر وارتفاع أمواجه إلى مستويات عالية.

وأوضحت المديرية اليوم السبت، أن الفعالية الجوية ستبدأ بالتراجع تدريجياً اعتباراً من ساعات مساء وليل غد الأحد، مؤكدة أنه لا مؤشرات على تطور المنخفض إلى إعصار متوسطي، رغم أن سرعة الرياح قد تصل إلى 80 كم/سا في بعض المناطق، مسببة أضراراً محتملة.

ودعت المديرية إلى توخي الدقة ومتابعة نشراتها اليومية، إضافة إلى التحذيرات الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وبيّنت المديرية أن الهطولات ستستمر الليلة فوق معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، مع أجواء باردة نسبياً، وتحذير من تشكل الضباب في أجزاء من الشمال والوسط والجنوب والبادية.

أما غداً نهاراً، فيستمر الجو غائماً ماطراً على فترات، مع هطولات غزيرة أحياناً قد تسبب السيول في المناطق المنخفضة والوديان، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة، كما يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1–3 درجات في المناطق الغربية، بينما تبقى حول معدلاتها أو أعلى بقليل شرقاً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات شديدة تتجاوز 75 كم/سا في المناطق الساحلية والجنوبية والجزيرة، ما يثير العواصف الترابية شرقاً وفي البادية، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج، وقد يصل الموج إلى 4 أمتار أحياناً، وخلال ليلة الإثنين، يكون الجو بارداً نسبياً مع تحذير من تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة.

وأكدت المديرية أن الأنباء المتداولة حول إعصار يضرب المنطقة غير دقيقة، مشيرة إلى أن التأثير الأكبر سيكون في عرض البحر نتيجة تمركز المنخفض غرباً باتجاه جزيرة قبرص، مع ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير والابتعاد عن المباني المتصدعة وأبراج الكهرباء والأشجار.

من جهتها، حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من هطولات غزيرة قد تسبب فيضانات وسيول في شمال وشرق الحسكة والقنيطرة، وهطولات متوسطة إلى غزيرة في الساحل وشمال وغرب إدلب وحلب وغرب حماة وحمص ودرعا والسويداء، إضافة إلى أجواء مغبرة في المناطق الشرقية وأجزاء من الجزيرة، وتساقطات ثلجية في مرتفعات القلمون والحرمون.

كما حذرت من رياح تتجاوز هباتها 80 كم/سا في السويداء وطرطوس واللاذقية وغرب حمص وحماة، ومن هبات بين 65 و80 كم/سا في القلمون والحرمون ودرعا، بينما تتراوح بين 50 و65 كم/سا في بقية المناطق.

ودعت الدائرة إلى الامتناع عن ركوب البحر، والابتعاد عن مجاري الأودية أثناء الهطولات الغزيرة، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأشجار وأبراج الكهرباء والجدران المتصدعة، وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير، وارتداء الكمامات في الأجواء المغبرة، وتخفيف السرعة على الطرقات، وتجنب الطرق الجبلية العالية في القلمون والحرمون خلال التساقطات الثلجية.