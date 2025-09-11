قسد تستهدف منازل المدنيين شرق حلب والجيش يرد على مصادر النيران

photo 2025 09 11 00 13 26 قسد تستهدف منازل المدنيين شرق حلب والجيش يرد على مصادر النيران

حلب- سانا

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات قسد قامت وبشكل غير مسؤول ومفاجئ بشن حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفةً منازل الأهالي في قرى (الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير) بريف حلب الشرقي، ونتج عن القصف استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وذكر مصدر في الإدارة في تصريح لـ سانا أنه بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب واستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، استنفرت قوات الوزارة المنتشرة بالمنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران ولا يزال الاستهداف مستمراً حتى الآن.

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدّخر جهداً في هذا السبيل.

