مسح ميداني للقوى العاملة وبطالة الأسر ببلدة تل شهاب في ريف درعا ‏لرسم خطط التنمية

درعا-سانا‏

تواصل الفرق المختصة بمديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا، ‏أعمال المسح الميداني للقوى العاملة في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، عبر ‏زيارة الأسر وجمع البيانات المتعلقة بواقع العمل والبطالة والخصائص ‏الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن مسحٍ يستهدف مختلف مدن وبلدات ‏وقرى المحافظة، بهدف توفير قاعدة بياناتٍ دقيقة تُسهم في رسم السياسات ‏الاقتصادية وتحديد احتياجات سوق العمل.‏

رصد واقع سوق العمل في درعا

واكبت كاميرا سانا اليوم الثلاثاء أعمال المسح الميداني، حيث أوضحت ‏مديرة التخطيط والإحصاء في المحافظة فاطمة مرشد بتصريحٍ لها، أن المسح ‏الذي تنفذه المديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، ‏يستمر لمدة 40 يوماً، ويهدف إلى تحديد حجم القوى العاملة وتوزعها ‏الديموغرافي والاقتصادي، ورصد عوامل البطالة واحتياجات سوق العمل ‏الحالية والمستقبلية، بالاستناد إلى تقنياتٍ وأساليب إحصائية حديثة.‏

وأكدت مرشد أن البيانات التي يجري جمعها من الميدان ستُشكل أساساً لدعم ‏التخطيط الاقتصادي وتوجيه البرامج التنموية، وتحديد فرص العمل الممكن ‏توفيرها، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.‏

كيف يتم جمع البيانات؟

وحول آلية جمع البيانات، أشار الباحث الميداني في هيئة التخطيط والإحصاء ‏غازي الحشيش بتصريحٍ مماثل، إلى أن عملية جمع البيانات تعتمد على ‏الزيارات المباشرة للأسر في منازلها، بعد تعريفها بأهداف المسح وطبيعته، ‏لافتاً إلى استخدام أطر عينية محدثة ومرتبطة جغرافياً لضمان شمول ‏المناطق المستهدفة وعدم تكرار الزيارات أو استبعاد أي منها.‏

وأوضح الحشيش أن الباحثين الميدانيين خضعوا لتدريباتٍ تتعلق بفهم الأسئلة ‏وتوحيد المفاهيم الإحصائية، إلى جانب استخدام برمجيات ذكية تتضمن ‏قواعد للتحقق من اتساق البيانات ومنع إدخال المعلومات المتناقضة.‏

عوائق جمع البيانات

أما بالنسبة للتحديات التي تواجه العمل الميداني فأشار الحشيش إلى أن ‏أبرزها عدم وجود بعض الأسر في منازلها، وهو ما يستدعي إعادة زيارتها ‏في أوقاتٍ مختلفة، إضافةً لتحفظ بعض المواطنين عن تقديم معلومات دقيقة، ‏نتيجة مخاوف مرتبطة بالضرائب، وضعف الوعي بأهمية العمل الإحصائي، ‏وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، فضلاً عن عدم دقة بعض ‏البيانات المتعلقة بالممتلكات.‏

وأكد الحشيش أن المعلومات التي يقدمها المواطنون تخضع لإجراءات حماية ‏وسرية تامة، تشمل تشفير البيانات وفصل المعلومات الشخصية عن البيانات ‏الإحصائية، ومعالجتها ضمن جداول ومؤشراتٍ إحصائية، وفق التشريعات ‏والقوانين الناظمة لعمل هيئة التخطيط والإحصاء.‏

وعبّر الأهالي عن أهمية التعاون مع الفرق الميدانية، إذ أكد المواطن هيثم ‏الحشيش من بلدة تل شهاب أهمية تقديم معلومات دقيقة من قبل الأهالي، لما ‏لذلك من دورٍ في عكس الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، والمساعدة في ‏تحديد نسب البطالة واحتياجات المجتمع بصورةٍ أكثر واقعية.‏

وكانت مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا بدأت يوم السبت ‏الماضي تنفيذ مسح القوى ‏العاملة، إذ تكتسب نتائج المسح أهمية خاصة لكونها ‏توفر مؤشرات ميدانية تساعد على الانتقال من تقدير احتياجات سوق العمل ‏إلى تحديدها استناداً إلى بيانات فعلية، بما يدعم توجيه الخطط والبرامج ‏التنموية وفق أولويات المحافظة.‏