مسح ميداني للقوى العاملة وبطالة الأسر ببلدة تل شهاب في ريف درعا ‏لرسم خطط التنمية

درعا-سانا
تواصل الفرق المختصة بمديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا، أعمال المسح الميداني للقوى العاملة في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، عبر زيارة الأسر وجمع البيانات المتعلقة بواقع العمل والبطالة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن مسحٍ يستهدف مختلف مدن وبلدات وقرى المحافظة، بهدف توفير قاعدة بياناتٍ دقيقة تُسهم في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد احتياجات سوق العمل.
رصد واقع سوق العمل في درعا
واكبت كاميرا سانا اليوم الثلاثاء أعمال المسح الميداني، حيث أوضحت مديرة التخطيط والإحصاء في المحافظة فاطمة مرشد بتصريحٍ لها، أن المسح الذي تنفذه المديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، يستمر لمدة 40 يوماً، ويهدف إلى تحديد حجم القوى العاملة وتوزعها الديموغرافي والاقتصادي، ورصد عوامل البطالة واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالاستناد إلى تقنياتٍ وأساليب إحصائية حديثة.
وأكدت مرشد أن البيانات التي يجري جمعها من الميدان ستُشكل أساساً لدعم التخطيط الاقتصادي وتوجيه البرامج التنموية، وتحديد فرص العمل الممكن توفيرها، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.
كيف يتم جمع البيانات؟
وحول آلية جمع البيانات، أشار الباحث الميداني في هيئة التخطيط والإحصاء غازي الحشيش بتصريحٍ مماثل، إلى أن عملية جمع البيانات تعتمد على الزيارات المباشرة للأسر في منازلها، بعد تعريفها بأهداف المسح وطبيعته، لافتاً إلى استخدام أطر عينية محدثة ومرتبطة جغرافياً لضمان شمول المناطق المستهدفة وعدم تكرار الزيارات أو استبعاد أي منها.
وأوضح الحشيش أن الباحثين الميدانيين خضعوا لتدريباتٍ تتعلق بفهم الأسئلة وتوحيد المفاهيم الإحصائية، إلى جانب استخدام برمجيات ذكية تتضمن قواعد للتحقق من اتساق البيانات ومنع إدخال المعلومات المتناقضة.
عوائق جمع البيانات
أما بالنسبة للتحديات التي تواجه العمل الميداني فأشار الحشيش إلى أن أبرزها عدم وجود بعض الأسر في منازلها، وهو ما يستدعي إعادة زيارتها في أوقاتٍ مختلفة، إضافةً لتحفظ بعض المواطنين عن تقديم معلومات دقيقة، نتيجة مخاوف مرتبطة بالضرائب، وضعف الوعي بأهمية العمل الإحصائي، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، فضلاً عن عدم دقة بعض البيانات المتعلقة بالممتلكات.
وأكد الحشيش أن المعلومات التي يقدمها المواطنون تخضع لإجراءات حماية وسرية تامة، تشمل تشفير البيانات وفصل المعلومات الشخصية عن البيانات الإحصائية، ومعالجتها ضمن جداول ومؤشراتٍ إحصائية، وفق التشريعات والقوانين الناظمة لعمل هيئة التخطيط والإحصاء.
وعبّر الأهالي عن أهمية التعاون مع الفرق الميدانية، إذ أكد المواطن هيثم الحشيش من بلدة تل شهاب أهمية تقديم معلومات دقيقة من قبل الأهالي، لما لذلك من دورٍ في عكس الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، والمساعدة في تحديد نسب البطالة واحتياجات المجتمع بصورةٍ أكثر واقعية.
وكانت مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا بدأت يوم السبت الماضي تنفيذ مسح القوى العاملة، إذ تكتسب نتائج المسح أهمية خاصة لكونها توفر مؤشرات ميدانية تساعد على الانتقال من تقدير احتياجات سوق العمل إلى تحديدها استناداً إلى بيانات فعلية، بما يدعم توجيه الخطط والبرامج التنموية وفق أولويات المحافظة.