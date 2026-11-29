مدريد-سانا‏

تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا، ‏التي تجري اليوم الأحد، وسط منافسة حادة بين الحزب ‏الاشتراكي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب ‏الشعب المحافظ، في استحقاق قد يعيد رسم الخريطة السياسية ‏للبلاد، ويفتح الباب أمام مشاركة حزب فوكس اليميني في ‏الحكومة المركزية للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية للبلاد ‏عام 1978.‏

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية تتجاوز التنافس على قيادة ‏الحكومة، في ظل ما تشهده إسبانيا من انقسامات سياسية ‏واجتماعية، وتصاعد نفوذ التيارات اليمينية في عدد من الدول ‏الأوروبية، فيما يترقب الاتحاد الأوروبي تداعيات ‏أي تحول في توجهات مدريد حيال الهجرة والسياسات ‏الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.‏

انتخابات مبكرة وسط أزمة سياسية

دعا سانشيز إلى الانتخابات في الخامس من تشرين الأول ‏الماضي، بعد رفض البرلمان حزمة إجراءات حكومية ‏لمعالجة أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء، ‏في ظل صعوبة تمرير التشريعات بسبب افتقار حكومته ‏الائتلافية إلى أغلبية برلمانية مستقرة.‏

ووفق وكالة “رويترز” قال سانشيز في إعلانه: إنه يسعى إلى ‏تجديد التفويض الشعبي وتوسيع الدعم البرلماني لحكومته، بما ‏يتيح مواصلة سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، معتبراً أن ‏البلاد تحتاج إلى أغلبية قادرة على دفع الإصلاحات قدماً. ‏

وجاءت الدعوة إلى الانتخابات في وقت تواجه فيه الحكومة ‏ضغوطاً متعددة، من بينها تحقيقات فساد طالت شخصيات من ‏الدائرة المقربة من سانشيز وأفراداً من عائلته، إضافة إلى ‏انتقادات تتعلق بإدارة أزمات النقل والهجرة، والجدل المستمر ‏بشأن قانون العفو عن قيادات الانفصال الكتالوني، الذي كان ‏إقراره جزءاً من التفاهمات التي ساعدت سانشيز على تشكيل ‏حكومته بعد انتخابات عام 2023.‏

منافسة بين الاشتراكيين والمحافظين

وتتركز المنافسة الرئيسة بين الحزب الاشتراكي العمالي ‏بقيادة سانشيز، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2018، ‏وحزب الشعب بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، الذي يسعى إلى ‏استعادة رئاسة الحكومة بعد تصدر حزبه نتائج انتخابات ‌‏2023 من دون أن يتمكن من حشد الأغلبية اللازمة لتشكيلها.‏

وتشير استطلاعات الرأي المنشورة قبيل الاقتراع، وفق ‏رويترز، إلى تقدم حزب الشعب بنحو 31 بالمئة، مقابل قرابة ‌‏30 بالمئة للاشتراكيين، فيما يحظى حزب فوكس بقيادة ‏سانتياغو أباسكال بنحو 18 بالمئة، وهي تقديرات لا تحسم ‏توزيع المقاعد أو القدرة على تشكيل الحكومة.‏

ويشكل حزب فوكس عنصراً محورياً في حسابات المعسكر ‏المحافظ، إذ يدعو إلى تشديد القيود على الهجرة، وإعادة ‏تركيز الصلاحيات بيد الحكومة المركزية، وخفض الضرائب، ‏والتراجع عن عدد من السياسات الاجتماعية التي أقرتها ‏الحكومات الاشتراكية وسبق للحزبين، الشعبي وفوكس، أن ‏شكلا تحالفات على المستوى الإقليمي، فيما قد يمتد هذا ‏التعاون إلى الحكومة المركزية إذا أفرزت الانتخابات أغلبية ‏مشتركة.‏

ويصنف حزب فوكس ضمن اليمين المتطرف، الذي يتبنى ‏مواقف قومية متشددة، ويدعو إلى تشديد سياسات الهجرة، ‏وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يميزه عن أحزاب ‏اليمين المحافظ التقليدي، مثل حزب الشعب، التي تتبنى ‏مواقف محافظة من دون تبني مجمل هذه التوجهات.‏

في المقابل، يواجه المعسكر اليساري صعوبةً في توحيد ‏صفوفه، بعد تعثر التوافق بين عدد من القوى الواقعة إلى ‏يسار الحزب الاشتراكي على قائمة انتخابية مشتركة، الأمر ‏الذي قد يحد من فرص تشكيل أغلبية جديدة بقيادة سانشيز، ‏وفق تحليل لرويترز.‏

السكن والهجرة والاقتصاد في صلب المنافسة

وتتصدر أزمة السكن القضايا التي تشغل الناخبين الإسبان، ‏بعد ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات خلال السنوات ‏الماضية، ولا سيما في المدن الكبرى والمناطق السياحية، ما ‏جعل القدرة على الحصول على مسكن أحد أبرز مصادر ‏الاستياء الاجتماعي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.‏

ويطرح سانشيز معالجة الأزمة من خلال تنظيم سوق ‏الإيجارات، والحد من بعض أشكال التأجير قصير الأجل، بينما ‏يركز زعيم حزب الشعب فييخو على زيادة المعروض ‏السكني، متعهداً ببناء مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات ‏إذا تولى رئاسة الحكومة.‏

وتبرز الهجرة بدورها محوراً أساسياً للخلاف بين المعسكرين، ‏إذ يدافع سانشيز عن استقبال المهاجرين وإبراز دورهم في ‏دعم الاقتصاد وسوق العمل، بينما يدعو حزب الشعب إلى ‏تشديد إدارة الحدود وتنظيم الهجرة، في حين يتبنى فوكس ‏مواقف أكثر تشدداً تشمل ترحيل أعداد واسعة من المهاجرين ‏وتقييد استفادتهم من بعض الخدمات العامة.‏

وفي الجانب الاقتصادي، يستند الاشتراكيون إلى معدلات ‏النمو وارتفاع الأجور وتراجع البطالة خلال السنوات ‏الماضية للدفاع عن سجلهم الحكومي، إلا أن هذه المؤشرات ‏لم تبدد شعور قطاعات من المجتمع بارتفاع تكاليف المعيشة، ‏ولا سيما السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية.‏

كما أضاف حادثا قطار مميتان وقعا خلال العام الجاري ملف ‏سلامة النقل وإدارة الخدمات العامة إلى أولويات الحملة ‏الانتخابية، بحسب أسوشيتد برس.‏

انعكاسات تتجاوز الحدود الإسبانية

ولا تقتصر أهمية الانتخابات الحالية على تحديد هوية رئيس ‏الحكومة المقبل، إذ قد تؤثر نتائجها في توجهات إسبانيا داخل ‏الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في ملفات الهجرة والتحول ‏البيئي والسياسات الاجتماعية، في وقت تواجه فيه الأحزاب ‏اليمينية والقومية صعوداً في عدد من الدول الأوروبية.‏

ومن شأن مشاركة فوكس في الحكومة، إذا تحققت، أن تمثل ‏تحولاً في التوازنات السياسية الإسبانية، وأن تدفع نحو ‏مراجعة بعض السياسات المرتبطة بالهجرة واللامركزية ‏والحقوق الاجتماعية، فضلاً عن إعادة طرح الخلافات ‏المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم.‏

كما قد تنعكس النتيجة على النقاش الأوروبي بشأن الطاقة ‏والمناخ، فالحكومة الاشتراكية تدعم التوسع في مصادر ‏الطاقة المتجددة والتخلي التدريجي عن المحطات النووية ‏بحلول عام 2035، بينما يدعو فييخو إلى الإبقاء على الطاقة ‏النووية ضمن مزيج الطاقة، وفق أسوشيتد برس.‏

تشكيل الحكومة.. الاختبار التالي

ويضم مجلس النواب الإسباني 350 مقعداً، وتحتاج أي ‏حكومة إلى دعم 176 نائباً لنيل الأغلبية المطلقة في الجولة ‏الأولى من التصويت على تنصيب رئيس الحكومة، فيما يكفي ‏الحصول على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية، وفق النظام ‏البرلماني الإسباني.‏

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد في 23 كانون الأول ‏المقبل، على أن تبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الحكومة، ‏ويكلف الملك فيليب السادس مرشحاً بتولي رئاستها، وإذا تعذر ‏حصول أي مرشح على ثقة البرلمان خلال شهرين من أول ‏تصويت للتنصيب، ينص الدستور على حل البرلمان والدعوة ‏إلى انتخابات جديدة.‏

وبذلك، لن يتحدد مستقبل الحكم في إسبانيا بنتيجة المنافسة بين ‏الحزبين الأكبر فحسب، بل بقدرة كل معسكر على بناء تحالف ‏برلماني متماسك، في ظل دور حاسم قد تؤديه الأحزاب ‏الأصغر، ولا سيما حزب فوكس والقوى الإقليمية، في تحديد ‏شكل الحكومة المقبلة.‏