مدريد-سانا
تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا، التي تجري اليوم الأحد، وسط منافسة حادة بين الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب الشعب المحافظ، في استحقاق قد يعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد، ويفتح الباب أمام مشاركة حزب فوكس اليميني في الحكومة المركزية للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية للبلاد عام 1978.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية تتجاوز التنافس على قيادة الحكومة، في ظل ما تشهده إسبانيا من انقسامات سياسية واجتماعية، وتصاعد نفوذ التيارات اليمينية في عدد من الدول الأوروبية، فيما يترقب الاتحاد الأوروبي تداعيات أي تحول في توجهات مدريد حيال الهجرة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
انتخابات مبكرة وسط أزمة سياسية
دعا سانشيز إلى الانتخابات في الخامس من تشرين الأول الماضي، بعد رفض البرلمان حزمة إجراءات حكومية لمعالجة أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء، في ظل صعوبة تمرير التشريعات بسبب افتقار حكومته الائتلافية إلى أغلبية برلمانية مستقرة.
ووفق وكالة “رويترز” قال سانشيز في إعلانه: إنه يسعى إلى تجديد التفويض الشعبي وتوسيع الدعم البرلماني لحكومته، بما يتيح مواصلة سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى أغلبية قادرة على دفع الإصلاحات قدماً.
وجاءت الدعوة إلى الانتخابات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متعددة، من بينها تحقيقات فساد طالت شخصيات من الدائرة المقربة من سانشيز وأفراداً من عائلته، إضافة إلى انتقادات تتعلق بإدارة أزمات النقل والهجرة، والجدل المستمر بشأن قانون العفو عن قيادات الانفصال الكتالوني، الذي كان إقراره جزءاً من التفاهمات التي ساعدت سانشيز على تشكيل حكومته بعد انتخابات عام 2023.
منافسة بين الاشتراكيين والمحافظين
وتتركز المنافسة الرئيسة بين الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2018، وحزب الشعب بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، الذي يسعى إلى استعادة رئاسة الحكومة بعد تصدر حزبه نتائج انتخابات 2023 من دون أن يتمكن من حشد الأغلبية اللازمة لتشكيلها.
وتشير استطلاعات الرأي المنشورة قبيل الاقتراع، وفق رويترز، إلى تقدم حزب الشعب بنحو 31 بالمئة، مقابل قرابة 30 بالمئة للاشتراكيين، فيما يحظى حزب فوكس بقيادة سانتياغو أباسكال بنحو 18 بالمئة، وهي تقديرات لا تحسم توزيع المقاعد أو القدرة على تشكيل الحكومة.
ويشكل حزب فوكس عنصراً محورياً في حسابات المعسكر المحافظ، إذ يدعو إلى تشديد القيود على الهجرة، وإعادة تركيز الصلاحيات بيد الحكومة المركزية، وخفض الضرائب، والتراجع عن عدد من السياسات الاجتماعية التي أقرتها الحكومات الاشتراكية وسبق للحزبين، الشعبي وفوكس، أن شكلا تحالفات على المستوى الإقليمي، فيما قد يمتد هذا التعاون إلى الحكومة المركزية إذا أفرزت الانتخابات أغلبية مشتركة.
ويصنف حزب فوكس ضمن اليمين المتطرف، الذي يتبنى مواقف قومية متشددة، ويدعو إلى تشديد سياسات الهجرة، وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يميزه عن أحزاب اليمين المحافظ التقليدي، مثل حزب الشعب، التي تتبنى مواقف محافظة من دون تبني مجمل هذه التوجهات.
في المقابل، يواجه المعسكر اليساري صعوبةً في توحيد صفوفه، بعد تعثر التوافق بين عدد من القوى الواقعة إلى يسار الحزب الاشتراكي على قائمة انتخابية مشتركة، الأمر الذي قد يحد من فرص تشكيل أغلبية جديدة بقيادة سانشيز، وفق تحليل لرويترز.
السكن والهجرة والاقتصاد في صلب المنافسة
وتتصدر أزمة السكن القضايا التي تشغل الناخبين الإسبان، بعد ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية، ولا سيما في المدن الكبرى والمناطق السياحية، ما جعل القدرة على الحصول على مسكن أحد أبرز مصادر الاستياء الاجتماعي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
ويطرح سانشيز معالجة الأزمة من خلال تنظيم سوق الإيجارات، والحد من بعض أشكال التأجير قصير الأجل، بينما يركز زعيم حزب الشعب فييخو على زيادة المعروض السكني، متعهداً ببناء مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات إذا تولى رئاسة الحكومة.
وتبرز الهجرة بدورها محوراً أساسياً للخلاف بين المعسكرين، إذ يدافع سانشيز عن استقبال المهاجرين وإبراز دورهم في دعم الاقتصاد وسوق العمل، بينما يدعو حزب الشعب إلى تشديد إدارة الحدود وتنظيم الهجرة، في حين يتبنى فوكس مواقف أكثر تشدداً تشمل ترحيل أعداد واسعة من المهاجرين وتقييد استفادتهم من بعض الخدمات العامة.
وفي الجانب الاقتصادي، يستند الاشتراكيون إلى معدلات النمو وارتفاع الأجور وتراجع البطالة خلال السنوات الماضية للدفاع عن سجلهم الحكومي، إلا أن هذه المؤشرات لم تبدد شعور قطاعات من المجتمع بارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية.
كما أضاف حادثا قطار مميتان وقعا خلال العام الجاري ملف سلامة النقل وإدارة الخدمات العامة إلى أولويات الحملة الانتخابية، بحسب أسوشيتد برس.
انعكاسات تتجاوز الحدود الإسبانية
ولا تقتصر أهمية الانتخابات الحالية على تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، إذ قد تؤثر نتائجها في توجهات إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في ملفات الهجرة والتحول البيئي والسياسات الاجتماعية، في وقت تواجه فيه الأحزاب اليمينية والقومية صعوداً في عدد من الدول الأوروبية.
ومن شأن مشاركة فوكس في الحكومة، إذا تحققت، أن تمثل تحولاً في التوازنات السياسية الإسبانية، وأن تدفع نحو مراجعة بعض السياسات المرتبطة بالهجرة واللامركزية والحقوق الاجتماعية، فضلاً عن إعادة طرح الخلافات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم.
كما قد تنعكس النتيجة على النقاش الأوروبي بشأن الطاقة والمناخ، فالحكومة الاشتراكية تدعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والتخلي التدريجي عن المحطات النووية بحلول عام 2035، بينما يدعو فييخو إلى الإبقاء على الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة، وفق أسوشيتد برس.
تشكيل الحكومة.. الاختبار التالي
ويضم مجلس النواب الإسباني 350 مقعداً، وتحتاج أي حكومة إلى دعم 176 نائباً لنيل الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت على تنصيب رئيس الحكومة، فيما يكفي الحصول على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية، وفق النظام البرلماني الإسباني.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد في 23 كانون الأول المقبل، على أن تبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الحكومة، ويكلف الملك فيليب السادس مرشحاً بتولي رئاستها، وإذا تعذر حصول أي مرشح على ثقة البرلمان خلال شهرين من أول تصويت للتنصيب، ينص الدستور على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وبذلك، لن يتحدد مستقبل الحكم في إسبانيا بنتيجة المنافسة بين الحزبين الأكبر فحسب، بل بقدرة كل معسكر على بناء تحالف برلماني متماسك، في ظل دور حاسم قد تؤديه الأحزاب الأصغر، ولا سيما حزب فوكس والقوى الإقليمية، في تحديد شكل الحكومة المقبلة.