السورية للبناء والتشييد: 44% نسبة إنجاز مشروع جسر السياسية بدير ‏الزور‏

دير الزور-سانا‏

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم السبت، بالتعاون مع فرع ‏المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدير الزور أعمال تركيب الركائز على ‏الجوائز البيتونية في مشروع جسر السياسية بدير الزور، لتبلغ نسبة الإنجاز ‏الإجمالية نحو 44%.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد بدير الزور أحمد العكل ‏لـ سانا أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة حيث بدأت أعمال تركيب ‏الجوائز البيتونية مسبقة الإجهاد في الفتحة الرابعة بين الركيزتين ‏B4‏ وB3‎، ‏بطول يقارب 37 متراً ووزن نحو 80 طناً للجائز الواحد، باستخدام رافعة ‏انسحابية لنقلها من موقع تصنيعها إلى أماكن تركيبها.‏

‏44 بالمائة نسبة الإنجاز الإجمالية ‏

وأشار العكل إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد إنجاز أعمال الركائز البيتونية ‏المسلحة، وتجهيز الرافعة الانسحابية ووضعها في الجاهزية الكاملة، إلى ‏جانب توريد القوالب المعدنية اللازمة لتصنيع الجوائز، مبيناً أن المشروع ‏يتطلب 70 جائزاً بيتونياً، جرى تصنيع 12 منها حتى الآن، فيما بلغت نسبة ‏الإنجاز الإجمالية 44%، ومن المقرر استكمال المشروع بحلول 25 آذار ‌‏2027.‏

ولفت مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة دير ‏الزور، عبد الكريم خضر، في تصريح مماثل إلى أنه جرى اليوم المباشرة بأهم ‏مرحلة من مراحل العمل في سلسلة التنفيذ، وهي تركيب الجوائز البيتونية ‏مسبقة الإجهاد على الفتحات المتضررة، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا العمل أنه ‏أنجز بأيد وطنية من المهندسين والفنيين.‏

‏متابعة التفاصيل الفنية للمشروع

من جهته بين المهندس مصطفى الزعبي من كوادر الشركة التي تنفذ الأعمال ‏للجسر لـ سانا، أن العمل ينفذ على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بتركيب الكراسي ‏والصاج وفق التصميم الهندسي، وتوزيع الكابلات داخل الجوائز، فيما ‏تتضمن المرحلة الثانية، بعد صب الجوائز وتصلّبها، شدّ الكابلات وحقنها، ‏لتصبح الجوائز مسبقة الإجهاد وقادرة على تحمل أوزانها وأحمال المركبات.‏

بدوره، أوضح المراقب الفني محمد الحسين من جهاز الإشراف على أعمال ‏جسر السياسية، أن العمل يشمل تجهيز الجوائز مسبقة الإجهاد، وتنفيذ أعمال ‏الحديد والقوالب، وتركيب الجوائز الجاهزة لافتاً إلى أن مهام جهاز الإشراف ‏تتضمن مراقبة مسارات الكابلات وأعمال الصب، ومتابعة جميع التفاصيل ‏الفنية للمشروع.‏

ويعتبر جسر السياسية أحد أهم الشرايين الحيوية والاستراتيجية في محافظة ‏دير الزور، ويقع على المدخل الشمالي لمدينة دير الزور ‏حيث انطلقت أعمال تأهيله في 29 أيار 2026، فيما تتواصل في المحافظة ‏أعمال تأهيل وصيانة عدد من الجسور الأخرى ضمن خطة إعادة تأهيل ‏البنى التحتية.‏