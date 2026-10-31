السورية للبناء والتشييد: 44% نسبة إنجاز مشروع جسر السياسية بدير ‏الزور‏

دير الزور-سانا
باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم السبت، بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدير الزور أعمال تركيب الركائز على الجوائز البيتونية في مشروع جسر السياسية بدير الزور، لتبلغ نسبة الإنجاز الإجمالية نحو 44%.
وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد بدير الزور أحمد العكل لـ سانا أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة حيث بدأت أعمال تركيب الجوائز البيتونية مسبقة الإجهاد في الفتحة الرابعة بين الركيزتين B4 وB3، بطول يقارب 37 متراً ووزن نحو 80 طناً للجائز الواحد، باستخدام رافعة انسحابية لنقلها من موقع تصنيعها إلى أماكن تركيبها.
44 بالمائة نسبة الإنجاز الإجمالية
وأشار العكل إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد إنجاز أعمال الركائز البيتونية المسلحة، وتجهيز الرافعة الانسحابية ووضعها في الجاهزية الكاملة، إلى جانب توريد القوالب المعدنية اللازمة لتصنيع الجوائز، مبيناً أن المشروع يتطلب 70 جائزاً بيتونياً، جرى تصنيع 12 منها حتى الآن، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 44%، ومن المقرر استكمال المشروع بحلول 25 آذار 2027.
ولفت مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة دير الزور، عبد الكريم خضر، في تصريح مماثل إلى أنه جرى اليوم المباشرة بأهم مرحلة من مراحل العمل في سلسلة التنفيذ، وهي تركيب الجوائز البيتونية مسبقة الإجهاد على الفتحات المتضررة، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا العمل أنه أنجز بأيد وطنية من المهندسين والفنيين.
متابعة التفاصيل الفنية للمشروع
من جهته بين المهندس مصطفى الزعبي من كوادر الشركة التي تنفذ الأعمال للجسر لـ سانا، أن العمل ينفذ على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بتركيب الكراسي والصاج وفق التصميم الهندسي، وتوزيع الكابلات داخل الجوائز، فيما تتضمن المرحلة الثانية، بعد صب الجوائز وتصلّبها، شدّ الكابلات وحقنها، لتصبح الجوائز مسبقة الإجهاد وقادرة على تحمل أوزانها وأحمال المركبات.
بدوره، أوضح المراقب الفني محمد الحسين من جهاز الإشراف على أعمال جسر السياسية، أن العمل يشمل تجهيز الجوائز مسبقة الإجهاد، وتنفيذ أعمال الحديد والقوالب، وتركيب الجوائز الجاهزة لافتاً إلى أن مهام جهاز الإشراف تتضمن مراقبة مسارات الكابلات وأعمال الصب، ومتابعة جميع التفاصيل الفنية للمشروع.
ويعتبر جسر السياسية أحد أهم الشرايين الحيوية والاستراتيجية في محافظة دير الزور، ويقع على المدخل الشمالي لمدينة دير الزور حيث انطلقت أعمال تأهيله في 29 أيار 2026، فيما تتواصل في المحافظة أعمال تأهيل وصيانة عدد من الجسور الأخرى ضمن خطة إعادة تأهيل البنى التحتية.