الدفاع المدني في إدلب يخمد حريقاً داخل فرن آلي في قرية خربة الجوز

إدلب-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة إدلب اليوم السبت، حريقاً اندلع داخل فرن آلي في قرية خربة الجوز نتيجة ماس كهربائي.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، أن حريقاً اندلع داخل فرن آلي في قرية خربة الجوز نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، ثم تأمين الموقع بشكل كامل، مشيراً إلى أن أضرار الحريق اقتصرت على الخسائر المادية دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وكان الدفاع المدني أعلن في وقت سابق اليوم، أن فرقه استجابت لـ 209 حرائق، بينها 13 في ‏الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية)، وقامت بإخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن ‏إصابة 4 أشخاص، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافةً إلى بعض الخسائر المادية‎.‎