القبض على شخصين بطرطوس لتورطهما في تخريب عدد من البيوت البلاستيكية

دمشق-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة طرطوس القبض على شخصين، لتورطهما في تخريب عدد من البيوت البلاستيكية.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في منشور لها عبر قناتها على “تلغرام” اليوم السبت، أن فرع المباحث الجنائية في محافظة طرطوس نفَّذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على الشخصين المتورطين، بعد متابعة وتحريات دقيقة ومكثفة، أكدت ابتزاز أصحاب البيوت البلاستيكية للحصول منهم على مبالغ مالية.

وأكدت أنه تمت إحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، ألقت في السابع من آذار الماضي القبض على ثلاثة أشخاص بعد ثبوت تورطهم في التخطيط والتحضير لأعمال إرهابية تستهدف أمن المحافظة وسلامة مواطنيها.