بدء أعمال تأهيل وترميم مدرسة الحواش بريف حماة ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”

حماة-سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرسة الحواش في ريف حماة الشمالي، بهدف تحسين الواقع التعليمي وتهيئة بيئة مدرسية مناسبة، بما يدعم عودة الأهالي واستقرارهم في مناطقهم، وذلك ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”.

وأوضح مدير المشروع في المؤسسة السورية للبناء والتشييد حسن دعيمس في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة أن أعمال الترميم والتأهيل تسير بوتيرة متسارعة بهدف إنجاز المشروع وتسليمه ضمن المدة الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.

بدوره أشار حازم بلحوس من دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية والتعليم بحماة في تصريح مماثل، إلى أن مدرسة الحواش تتألف من طابقين، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 400 طالب، مبيناً أن أعمال التأهيل والترميم تشمل صب الأسقف وبناء الجدران وتجهيز دورات المياه، إضافة إلى ترميم الباحة الرئيسية.

من جهته أوضح عمار صطام وهو أحد أهالي قرية الحواش، أن الطلاب يضطرون الى الالتحاق بمدرسة واحدة لا تسعهم جميعا، ما يشكل عبئاً على الطلاب وذويهم، لافتا إلى أن بعضهم يقطع مسافات طويلة للوصول إليها، داعياً إلى الإسراع بتأهيل وتجهيز مدارس إضافية، بما يخفف معاناة الأهالي ويوفر للطلاب فرصاً تعليمية أقرب إلى أماكن سكنهم.

وكانت محافظة حماة أطلقت في 13 أيلول الماضي الحزمة الأولى من مشاريع مبادرة “سوريا بلا مخيمات” وتضم 84 مشروعاً موزعاً على 70 منطقة في المحافظة.