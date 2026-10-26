إعادة افتتاح قسم الأطراف الصناعية في مشفى القامشلي الوطني ‏

الحسكة-سانا
أعادت مديرية الصحة في محافظة الحسكة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، افتتاح قسم الأطراف الصناعية في مقر الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، بعد توقفه عن العمل منذ نهاية عام 2024، بهدف تقديم خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل للمصابين بحالات البتر، ومساعدتهم باستعادة القدرة على الحركة وتعزيز استقلاليتهم.
وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد لـ سانا، أن إعادة افتتاح القسم جاءت بعد استكمال أعمال التوسعة وإعادة التأهيل والتحديث، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
رفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مستفيداً شهرياً
وبيّن الخالد أن الطاقة الاستيعابية للقسم ارتفعت من 20 إلى 40 مستفيداً شهرياً، مع العمل على زيادتها إلى 60 مستفيداً، لافتاً إلى أن الخدمات تشمل توفير المعينات الحركية اللازمة، وتقديم التدريبات وخدمات التأهيل المناسبة، ما يساعد المستفيدين على استعادة قدرتهم على الحركة وتعزيز استقلاليتهم والاندماج مجدداً في حياتهم اليومية والاجتماعية.
وأشار الخالد إلى أن القسم يستقبل حالات بتر الأطراف السفلية من مختلف مناطق الحسكة ومحافظات أخرى، ويوفّر أطرافاً صناعية لحالات البتر فوق الركبة وتحتها، إضافة إلى تدريب المستفيدين على استخدامها بالشكل الصحيح.
وكان قسم الأطراف الصناعية في مشفى القامشلي الوطني قد افتُتح للمرة الأولى عام 2023، قبل أن يتوقف عن العمل في نهاية عام 2024، ما أدى إلى انقطاع خدماته خلال فترة التوقف، إلى أن جرى التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعادة تفعيله وتطوير إمكاناته.