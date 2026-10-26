إعادة افتتاح قسم الأطراف الصناعية في مشفى القامشلي الوطني ‏

الحسكة-سانا‏

أعادت مديرية الصحة في محافظة الحسكة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر، اليوم الإثنين، افتتاح قسم الأطراف الصناعية في مقر الهيئة العامة ‏لمشفى القامشلي الوطني، بعد توقفه عن العمل منذ نهاية عام 2024، بهدف ‏تقديم خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل للمصابين بحالات البتر، ‏ومساعدتهم باستعادة القدرة على الحركة وتعزيز استقلاليتهم.‏

وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد لـ سانا، أن إعادة افتتاح القسم ‏جاءت بعد استكمال أعمال التوسعة وإعادة التأهيل والتحديث، ما يسهم في ‏تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.‏

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مستفيداً شهرياً

وبيّن الخالد أن الطاقة الاستيعابية للقسم ارتفعت من 20 إلى 40 مستفيداً ‏شهرياً، مع العمل على زيادتها إلى 60 مستفيداً، لافتاً إلى أن الخدمات تشمل ‏توفير المعينات الحركية اللازمة، وتقديم التدريبات وخدمات التأهيل المناسبة، ‏ما يساعد المستفيدين على استعادة قدرتهم على الحركة وتعزيز استقلاليتهم ‏والاندماج مجدداً في حياتهم اليومية والاجتماعية.‏

وأشار الخالد إلى أن القسم يستقبل حالات بتر الأطراف السفلية من مختلف ‏مناطق الحسكة ومحافظات أخرى، ويوفّر أطرافاً صناعية لحالات البتر فوق ‏الركبة وتحتها، إضافة إلى تدريب المستفيدين على استخدامها بالشكل ‏الصحيح.‏

وكان قسم الأطراف الصناعية في مشفى القامشلي الوطني قد افتُتح للمرة ‏الأولى عام 2023، قبل أن يتوقف عن العمل في نهاية عام 2024، ما أدى ‏إلى انقطاع خدماته خلال فترة التوقف، إلى أن جرى التنسيق مع اللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر لإعادة تفعيله وتطوير إمكاناته.‏