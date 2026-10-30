وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

توفي طفل وأُصيب طفلان آخران اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي في قرية أم الكيف التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة الغربي.

وأوضح مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد في تصريح لمراسل سانا، أن طفلين يبلغان من العمر 10 و11 عاماً وصلا إلى قسم الإسعاف في أحد المشافي الخاصة بمدينة الحسكة، إثر تعرضهما لإصابات بالغة نتيجة انفجار لغم في ريف تل تمر الغربي، مشيراً إلى أن الطفل الثالث توفي في الانفجار ذاته ولم يصل جثمانه إلى المشفى.

وبين الخالد أن الطفلين المصابين في غرفة العناية المركزة حالياً لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وذكر مراسل سانا أن الانفجار وقع في المنطقة المحيطة بصوامع الحبوب في قرية أم الكيف أثناء وجود الأطفال الثلاثة.

وفي الـ 27 من الشهر الجاري توفي ثلاثة شبان، وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم زر بريف مدينة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المناطق المتضررة، والحد من مخاطرها على حياة المدنيين، بما يسهم في تأمين تنقلهم وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.