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إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء

السويداء-سانا

شهدت مدينة السويداء، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين مجموعات خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وأوضحت مديرية إعلام السويداء، في تصريحٍ لـ سانا، أن المعلومات الأولية تؤكد امتداد الاشتباكات من حي المقوس شرقي المدينة إلى سوق السويداء وحي المشورب، مشيرةً إلى تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية لـ سانا بأن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف فردي على مركز لبيع الوقود (كولبة بنزين) بين أفراد من “آل أبو سرحان” وآخرين من “آل رضوان”، حيث أقدم الطرف الأول على إطلاق النار على شخص من العائلة الثانية واحتجاز سيارته، لتتطور الحادثة لاحقاً إلى اشتباكات مسلحة عنيفة امتدت إلى أحياء عدة، وتسببت بإصابة محامٍ ومدنيين آخرين.

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