الدفاع المدني يجدد التحذير من السباحة في نهر الفرات لارتفاع منسوبه ‏وخطورة ‏التيارات المائية

دمشق-سانا‏

جدّد الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذير الأهالي ‌‏القاطنين على ضفاف نهر الفرات وفي حرمه بمحافظتي الرقة ودير الزور، ب‏ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات ‌‏المائية وسرعتها مع ارتفاع منسوبه.‏

وشدد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، على أهمية اتخاذ ‌‏إجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة السكان، وضرورة مراقبة ‌‏الأطفال ومنعهم من الاقتراب من ضفاف النهر أو النزول إلى مياهه، تجنباً ‌‏لحوادث الغرق والحوادث الأخرى المرتبطة بقوة التيارات المائية.‏

ودعا إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن المناطق ‏الخطرة على ‏امتداد مجرى النهر، ولا سيما في المواقع التي تشهد تغيرات في ‏مستوى ‏المياه أو زيادة في سرعة الجريان.‏

وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة ‌‏الطارئة ‏والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، لمواجهة ‌‏تداعيات ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات على المرافق الحيوية، والمناطق ‌‏السكنية، والأراضي ‏الزراعية الواقعة على ضفتيه.‏

وتعمل الفرق الميدانية التابعة للوزارة ‏على مدار الساعة ضمن غرفة ‌‏الطوارئ المشتركة التي تضم الوزارات، ‏والمحافظات، والهيئات المعنية، ‌‏لتنفيذ أعمال التدعيم، والحماية، والإخلاء، ‏والاستجابة للحوادث الطارئة، ‌‏بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة ‏المدنيين، واستمرارية عمل المنشآت ‌‏الحيوية.‏

وكان الدفاع المدني السوري أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة ثلاثة أطفال ‌‏غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‌‏‌‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق ‌‏الطوارئ ‏والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية، واتخاذ ‌‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ ‌‏عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‌‏الخسائر ‌‏المحتملة.‏