بريد طرطوس يتيح تسديد الرسوم الجامعية لطلاب أربع جامعات

طرطوس-سانا‏

أتاحت مديرية بريد طرطوس خدمة تسديد الرسوم الجامعية لطلاب أربع جامعات عبر ‏مكاتبها في المحافظة، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتخفيف ‏الازدحام.‏

وأوضح مدير بريد طرطوس عمار يحيى في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الخدمة ‏تشمل جامعة طرطوس بكل فروعها واختصاصاتها (التعليم العام والموازي والمفتوح)، ‏والجامعة الافتراضية السورية بجميع المراحل والتخصصات، وجامعة دمشق ضمن ‏برنامج التعليم المفتوح، وجامعة حماة ضمن التعليم العام والموازي والمفتوح، مبيناً أن ‏الطالب سيحصل على إيصال مختوم يؤكد إتمام عملية الدفع لتقديمه إلى الجامعة ‏المعنية.‏

وبين يحيى أن الاستفادة من الخدمة تتطلب حضور الطالب شخصياً أو وكيله القانوني ‏مصطحباً صورة هوية الطالب وإيصال دفع مختوماً من الجامعة وموجهاً إلى المؤسسة ‏السورية للبريد، موضحاً أن عملية التسديد تتم عبر كوة الحوالات البريدية في مركز مديرية ‏بريد طرطوس، وجميع الكوى والمكاتب البريدية المنتشرة في مدن وأرياف المحافظة ‏دون استثناء.‏

ولفت يحيى إلى أن المديرية تعمل على توسيع نطاق خدماتها لتشمل بقية الجامعات ‏على مستوى سوريا، في إطار تطوير الخدمات البريدية وتسهيل المعاملات المقدمة ‏للطلاب والمؤسسات التعليمية.‏