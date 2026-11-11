بريد طرطوس يتيح تسديد الرسوم الجامعية لطلاب أربع جامعات

طرطوس-سانا
أتاحت مديرية بريد طرطوس خدمة تسديد الرسوم الجامعية لطلاب أربع جامعات عبر مكاتبها في المحافظة، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتخفيف الازدحام.
وأوضح مدير بريد طرطوس عمار يحيى في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الخدمة تشمل جامعة طرطوس بكل فروعها واختصاصاتها (التعليم العام والموازي والمفتوح)، والجامعة الافتراضية السورية بجميع المراحل والتخصصات، وجامعة دمشق ضمن برنامج التعليم المفتوح، وجامعة حماة ضمن التعليم العام والموازي والمفتوح، مبيناً أن الطالب سيحصل على إيصال مختوم يؤكد إتمام عملية الدفع لتقديمه إلى الجامعة المعنية.
وبين يحيى أن الاستفادة من الخدمة تتطلب حضور الطالب شخصياً أو وكيله القانوني مصطحباً صورة هوية الطالب وإيصال دفع مختوماً من الجامعة وموجهاً إلى المؤسسة السورية للبريد، موضحاً أن عملية التسديد تتم عبر كوة الحوالات البريدية في مركز مديرية بريد طرطوس، وجميع الكوى والمكاتب البريدية المنتشرة في مدن وأرياف المحافظة دون استثناء.
ولفت يحيى إلى أن المديرية تعمل على توسيع نطاق خدماتها لتشمل بقية الجامعات على مستوى سوريا، في إطار تطوير الخدمات البريدية وتسهيل المعاملات المقدمة للطلاب والمؤسسات التعليمية.