تشكيل غرفة طوارئ في القريتين بريف حمص لمواجهة السيول والحد من أضرارها

حمص-سانا

أعلنت إدارة منطقة القريتين بريف حمص، اليوم الخميس، تشكيل غرفة طوارئ تضم الجهات المعنية، بهدف الاستجابة السريعة للسيول والحوادث الطارئة والحد من الأضرار المحتملة، تحسباً لتأثر المنطقة بمنخفضات جوية خلال الفترة القادمة .

وأوضح مدير منطقة القريتين وليد شاهين، في تصريح لمراسل سانا، أن غرفة الطوارئ تضم الدفاع المدني والرحبة العسكرية والبلدية ومفرزة الأمن والشرطة، ما يتيح تنسيق الجهود وتأمين الكوادر البشرية والآليات الثقيلة والخفيفة اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وبيّن شاهين أن تشكيل الغرفة يأتي عقب السيول التي شهدتها المنطقة ومحيط منطقة التيفور، وما رافقها من حوادث، وذلك بهدف رفع الجاهزية والاستجابة الطارئة على مدار الساعة، مشيراً إلى تعميم أرقام التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل الإبلاغ عن الحالات الطارئة وطلب المساعدة.

ولفت شاهين إلى أن غرفة الطوارئ التي شُكّلت خلال العام الماضي أسهمت في الحد من الأضرار الناجمة عن السيول، من خلال التدخل في المناطق المتضررة، وحماية ممتلكات المواطنين وإنقاذ أشخاص حاصرتهم المياه.

وأكد شاهين استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة والاستعداد لتلبية نداءات الإغاثة في مختلف أحياء القريتين والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في حماية السكان وممتلكاتهم والتخفيف من آثار الظروف الجوية الطارئة.

وكانت فرق الدفاع المدني في حمص أنقذت، اليوم الخميس، ثلاثة مدنيين وسحبت شاحنتين علقتا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق من البادية السورية وريف تدمر.