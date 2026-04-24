الخدمات الفنية بدير الزور تنهي أعمال صيانة الجسر الترابي بعد خروجه عن الخدمة

دير الزور-سانا

أنهت ورشات مديرية الخدمات الفنية بدير الزور، أعمال صيانة الجسر الترابي بعد الأضرار التي لحقت به أمس نتيجة هبوط أصابه من جهة، وارتفاع منسوب المياه من جهة أخرى.

وأوضح مسؤول صيانة الجسور في مديرية الخدمات الفنية بدير الزور ماهر العبد الله لمراسل سانا اليوم الجمعة أنه أدى عبور آلية ثقيلة أمس لا تتحملها طاقة الجسر لتضرره وخروجه عن الخدمة، ما اضطر لإغلاق الجسر منذ الأمس حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل حيث تم رفع ساتر من البقايا لمواجهة ارتفاع منسوب المياه وتمت معالجة مكان الهبوط.

وأوصى العبد الله السائقين ذوي الآليات الثقيلة بعدم عبور الجسر حرصاً على ديمومته، مبيناً أن الجسر الترابي ليس حلاً دائماً، وإنما هو حل مؤقت لحين البدء بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسية.

يذكر أن مديرية الخدمات الفنية باشرت بأعمال وضع جسر ترابي ثانٍ كطريق إياب لكن العمل متوقف حالياً بسبب ارتفاع منسوب المياه، وفيضان نهر الفرات نتيجة موسم الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.