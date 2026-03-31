برسيلو: إطلاق المرحلة الأولى من خدمة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي SyriaSat

دمشق-سانا

أعلن المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو إطلاق المرحلة الأولى من خدمة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي “سيريا سات SyriaSat” بالتعاون مع مؤسسة “سات SAT” الإعلامية اللبنانية.

وقال برسيلو في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن إطلاق المرحلة الأولى يأتي بعد تحضيرات مكثفة، وترميم البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية والتقنية، وتطوير محطات الإرسال التلفزيونية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليصار إلى بث 16 قناة تلفزيونية على تردد أرضي واحد.

وأضاف برسيلو: إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في البث التلفزيوني الأرضي بسوريا، وجزءاً من سعي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم خدمات إعلامية تراعي اهتمامات جميع الإخوة المواطنين.

وتشكل هذه الخطوة إحدى العمليات التي تقوم بها وزارة الإعلام السورية في سبيل تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، وتوسيع نطاق وصولها للمواطنين.

يذكر أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أعلنت في العشرين من شهر تشرين الثاني الماضي خلال معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” على أرض مدينة المعارض بدمشق، عن إطلاق مشروعها الجديد “سيريا سات” والذي يشمل 16 قناة متنوعة تُبث عبر تردد أرضي واحد، وبجودة صورة وصوت عالية FULL HD دون الحاجة للإنترنت أو صحن لاقط.