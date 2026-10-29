افتتاح أول مركز للتعافي في سوريا لضحايا الانتهاكات بمدينة حمص

حمص-سانا‏

افتتحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع الصندوق العالمي ‏للناجين (‏GSF‏) والجهات المعنية، اليوم الخميس، مركزاً للتعافي في مدينة حمص، هو ‏الأول من نوعه في سوريا، بهدف تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا ‏الانتهاكات وأصحاب الحقوق، ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم والوصول إلى ‏الخدمات المناسبة.‏

وخلال لقاء عُقد في مقر الهيئة بحي كرم اللوز في حمص، جرى التعريف بأهداف ‏المركز وآلية عمله والخدمات التي يقدمها، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة ‏والجهات الرسمية والمنظمات المانحة والمجتمع المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات ‏الضحايا وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.‏

مساحة آمنة لدعم الضحايا

وأوضحت عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان، لـ سانا، أن المركز ‏يوفر مساحة آمنة للضحايا للحصول على الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، إلى ‏جانب دعم الأقران، بما يتيح لهم التواصل وتبادل الخبرات والتخفيف من آثار التجارب ‏التي مروا بها، ويساعدهم على تجاوز مرحلة الضحية واستعادة دورهم في المجتمع ‏بوصفهم مواطنين يتمتعون بحقوقهم كاملة.‏

وأشارت مشعان إلى أن اختيار مدينة حمص لاحتضان المركز يأتي انطلاقاً من ‏موقعها الذي يجمع أبناء مناطق سورية مختلفة، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع ‏الضحايا والجهات المعنية لبناء مستقبل يقوم على الإنصاف واحترام الحقوق.‏

خدمات قانونية ونفسية وإحالات متخصصة

من جهتها، بيّنت مسؤولة مراكز جبر الضرر والتعافي المجتمعي في الهيئة هبة ‏السويد، في تصريح مماثل، أن المركز يستقبل الضحايا وأصحاب الحقوق، ويعمل ‏على تحديد احتياجاتهم وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة، سواء المتاحة داخله أو لدى ‏الجهات الأخرى، وفق نظام إحالة يربط المستفيدين بمقدمي الخدمات.‏

ولفتت السويد إلى أن الخدمات المباشرة تشمل العيادة القانونية ومكتب الدعم النفسي ‏والاجتماعي المتخصص في التعامل مع الضحايا والإجابة عن استفساراتهم، إضافة ‏إلى قسم البرامج الذي يعمل على تلبية احتياجاتهم في مجالات التعليم والصحة والطب، ‏بما يضمن توجيه الدعم وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل حالة.‏

جبر الضرر يتجاوز التعويض المادي

بدورها، أكدت رئيسة الصندوق العالمي للناجين، إستر دينكامانز، أن الصندوق يعمل ‏في سوريا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بهدف ضمان حصول ‏الضحايا على جبر الضرر والتعويضات، موضحة أن الجبر لا يقتصر على التعويض ‏المادي، بل يشمل أيضاً الاعتراف بمعاناة الضحايا والاستماع إليهم وتصديق رواياتهم، ‏وتوفير وسائل ملموسة تساعدهم على إعادة بناء حياتهم.‏

واعتبرت دينكامانز افتتاح المركز خطوة أولى نحو توفير مساحة مخصصة لتعافي ‏الضحايا، مشيرة إلى أن الصندوق يمتلك خبرة سابقة في العمل مع ناجين سوريين في ‏تركيا على مدى سنوات، لتقييم احتياجاتهم وتحديد أشكال برامج جبر الضرر الملائمة ‏لهم، وأن المرحلة الحالية تتيح تعزيز التعاون بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني ‏والضحايا أنفسهم.‏

ويأتي افتتاح المركز في إطار الجهود الهادفة إلى دعم ضحايا الانتهاكات ومساعدتهم ‏على الوصول إلى حقوقهم والخدمات اللازمة للتعافي، فيما يشكل التنسيق بين ‏المؤسسات الرسمية والمنظمات المانحة والمجتمع المحلي عاملاً أساسياً في استدامة ‏هذه الخدمات وتطويرها، بما يضمن استجابتها لاحتياجات الضحايا وتعزيز مشاركتهم ‏في مسارات جبر الضرر والتعافي المجتمعي.‏