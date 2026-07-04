بدء عملية استلام القمح من المزارعين في السويداء

السويداء-سانا
باشرت مديرية المطاحن في السويداء، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للحبوب، استلام محصول القمح من المزارعين، ضمن خطة تسويق الموسم الحالي.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون، بمتابعة مباشرة من محافظ السويداء مصطفى البكور، وتنظيم من مكتب الحبوب، لتأمين انسيابية التسويق، ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة.
وكانت محافظة السويداء أوضحت عبر قناتها على التلغرام في 23 الشهر الماضي استمرار عمليات حصاد القمح والشعير في بلدة صما الهنيدات بريف السويداء الغربي، وأن الأحوال الجوية المستقرة أتاحت متابعة العمل وفق الجدول الزمني المحدد، لافتةً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تحسّن في الإنتاج وجودة المحصول مقارنة بمعدلات المواسم السابقة.
وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريحات سابقة، أن المحافظة قدمت الكثير من الدعم لقطاع الزراعة الذي يعاني من التعديات الكبيرة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، وشمل الدعم إيصال القمح إلى المزارعين ليقوموا بزراعته.