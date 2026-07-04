بدء عملية استلام القمح من المزارعين في السويداء

photo 4 2026 07 04 17 18 51 بدء عملية استلام القمح من المزارعين في السويداء

السويداء-سانا‏

باشرت مديرية المطاحن في السويداء، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للحبوب، استلام ‌‏محصول القمح من المزارعين، ضمن خطة تسويق الموسم الحالي.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن عملية الاستلام تجري ‌‏في مركز مطاحن أم الزيتون، بمتابعة مباشرة من محافظ السويداء مصطفى البكور، ‌‏وتنظيم من مكتب الحبوب، لتأمين انسيابية التسويق، ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة.‏

photo 1 2026 07 04 17 18 51 بدء عملية استلام القمح من المزارعين في السويداء

وكانت محافظة السويداء أوضحت عبر قناتها على التلغرام في 23 الشهر الماضي ‌‏استمرار عمليات حصاد القمح والشعير في بلدة صما الهنيدات بريف السويداء الغربي، ‌‏وأن الأحوال الجوية المستقرة أتاحت متابعة العمل وفق الجدول الزمني المحدد، لافتةً إلى ‏أن التقديرات الأولية تشير إلى تحسّن في الإنتاج وجودة المحصول مقارنة بمعدلات ‌‏المواسم السابقة.‏

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريحات سابقة، أن المحافظة قدمت الكثير ‏من ‏الدعم لقطاع الزراعة الذي يعاني من التعديات الكبيرة من قبل المجموعات الخارجة ‏عن ‏القانون، وشمل الدعم إيصال القمح إلى المزارعين ليقوموا بزراعته.‏

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