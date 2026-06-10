الهلالي: مليون لتر مازوت لدعم مزارعي الحسكة

الحسكة-سانا‏

أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أنه ستصل إلى ‏محافظة الحسكة مليون ليتر من مادة المازوت المدعوم، لتلبية احتياجات المحافظة من ‏المحروقات، وخاصة القطاع الزراعي.‏

ونقلت مديرية إعلام الحسكة اليوم الأربعاء في منشور عبر التلغرام عن الهلالي قوله: “تم ‏تأمين الكمية بالتعاون بين الفريق الرئاسي والشركة السورية للبترول ‏SPC، دعماً للقطاع ‏الزراعي خلال موسم الحصاد”.‏

وأضاف: “تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز توفر الوقود وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ‏بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي في المحافظة”.‏

وأكد الهلالي في تصريح سابق أمس الثلاثاء، أن الفريق الرئاسي المكلّف تنفيذ ‏اتفاق الـ 29 ‌‏‌‏من ‏كانون الثاني مع “قسد” يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض مناطق ريف ‏الحسكة من ‌‏احتجاجات ومطالبات شعبية محقة تتعلق بالواقع الخدمي، ولا سيما ما يخص ‏توفر ‌‏المحروقات والمازوت وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.‏