الهلالي: مليون لتر مازوت لدعم مزارعي الحسكة

الحسكة-سانا
أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أنه ستصل إلى محافظة الحسكة مليون ليتر من مادة المازوت المدعوم، لتلبية احتياجات المحافظة من المحروقات، وخاصة القطاع الزراعي.
ونقلت مديرية إعلام الحسكة اليوم الأربعاء في منشور عبر التلغرام عن الهلالي قوله: “تم تأمين الكمية بالتعاون بين الفريق الرئاسي والشركة السورية للبترول SPC، دعماً للقطاع الزراعي خلال موسم الحصاد”.
وأضاف: “تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز توفر الوقود وتخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي في المحافظة”.
وأكد الهلالي في تصريح سابق أمس الثلاثاء، أن الفريق الرئاسي المكلّف تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض مناطق ريف الحسكة من احتجاجات ومطالبات شعبية محقة تتعلق بالواقع الخدمي، ولا سيما ما يخص توفر المحروقات والمازوت وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.