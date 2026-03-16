تكريم 122 حافظاً وحافظةً للقرآن الكريم في مدينة الباب بريف حلب

حلب-سانا

كرمت وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، 122 حافظاً وحافظةً للقرآن الكريم، و152 مجازاً ومجازةً بقراءات وروايات مختلفة، خلال الحفل الرمضاني السنوي الذي أقامته شعبة أوقاف مدينة الباب بريف حلب، تحت عنوان: “نور الصدور” لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب أحمد ياسين في تصريح لمراسل سانا، أن حفل تكريم حفظة حلقات القرآن الكريم يأتي بمشاركة عدة جمعيات، وانطلاقاً من حرص مديرية الأوقاف والحلقات القائمة على حفظ القرآن الكريم للمساهمة في تنشئة الجيل، التي تعتبر مسؤولية عامة تقع على عاتق جميع الجهات المشاركة.

وأشار ياسين إلى أن حفل التكريم يأتي أيضاً في إطار إشغال المجتمع والشبان والأسر بالقرآن الكريم حفظاً ومراجعةً وفهماً وعملاً، إضافة إلى مشاركة الأهالي والمدرسين والجهات القائمة على هذه الفعالية.

بدوره، لفت مدير مكتب الحلقات التربوية في شعبة أوقاف مدينة الباب أحمد علبي في تصريح مماثل، إلى أن هذا التكريم هو نتيجة جهد عام كامل وثمار ما زرعته كوادر شعبة الأوقاف، مبيناً أن منطقة الباب تضم 1178 حلقة ويتوزع فيها 23760 طالباً وطالبةً على جميع أنحاء المنطقة، وهناك عمل مستمر للتوسع في المناطق المحررة حديثاً.

من جهته، بيّن محمد سلوم من حفظة القرآن الكريم، أنه انضم إلى معهد زيد بن ثابت، وبدأ بحفظ القرآن وختمه عن ظهر قلب خلال سنتين، ثم انتقل بعدها للقراءات العشر.

وحضر حفل التكريم مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي، ونائب مدير الأوقاف في محافظة حلب حازم حداد، وعدد من المشايخ والمهتمين وأهالي الطلاب.