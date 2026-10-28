وفاة شخص وإصابة 12 آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 12 آخرون جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بأن فرقه استجابت لـ 9 حوادث سير أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ31 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ31 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخصين اثنين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وعن أضرار مادية بالممتلكات.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 20 آخرون يوم أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.