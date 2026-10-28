وفاة شخص وإصابة 12 آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية

دمشق-سانا ‏

توفي شخص وأصيب 12 آخرون جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق مختلفة ‏من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بأن فرقه استجابت لـ 9 حوادث ‏سير أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم ‏نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ31 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ31 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية، ‏والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها، ‏وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخصين اثنين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وعن ‏أضرار مادية بالممتلكات.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‌‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 20 آخرون يوم أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎



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