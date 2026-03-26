دير الزور تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة تأثيرات ذروة المنخفض الجوي الثالث

دير الزور-سانا

اتخذت المديريات والمؤسسات المعنية في محافظة دير الزور سلسلة من الإجراءات الاحترازية، استعداداً للتعامل مع تأثيرات ذروة المنخفض الجوي الثالث الذي تتعرض له سوريا، وحرصاً على سلامة المواطنين، وتفادياً لأي أضرار محتملة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور زياد العبود، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مشتركة تضم الجهات المعنية لمتابعة تطورات المنخفض، والتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيراً إلى تجهيز الورشات والآليات الثقيلة والخفيفة، من تركسات وبلدوزرات ورافعات، في مختلف المؤسسات لمواجهة الفيضانات والسيول، والأمطار الغزيرة المتوقعة.

من جانبه، لفت مدير مؤسسة نقل الركاب بدير الزور عبد الرزاق العساف، إلى إصدار تعميم يقضي بإيقاف جميع رحلات نقل الركاب من وإلى المحافظة، باستثناء الحالات الإنسانية والإسعافية، حفاظاً على سلامة المواطنين والسائقين، على أن تُستأنف الرحلات بعد انتهاء المنخفض واستقرار الطرق.

بدوره، أفاد مدير الاستثمار والصيانة في مؤسسة مياه دير الزور عبد المنعم العبد الله، بأن المؤسسة نقلت مجموعات توليد احتياطية إلى محطات المياه الرئيسية على طريق دمشق، إضافة إلى تنفيذ صيانة عاجلة لمجموعات التوليد في المحطة الرئيسية لضمان استمرارية الخدمة في حال حدوث أي انقطاع كهربائي.

في حين، بيّن مدير التربية المساعد للتعليم الأساسي بدير الزور محمد خرابة، أنه تم تعطيل جميع المدارس العامة والخاصة اليوم الخميس، بناءً على توجيهات محافظ دير الزور، حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.

وشهدت محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية هطولات مطرية غزيرة أدت إلى انقطاع بعض الطرقات داخل المحافظة، وفي أطرافها.

يُذكر أن سوريا تتأثر حالياً بمنخفض مترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية، وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكدت أمس، أن ذروة فعالية المنخفض الجوي الثالث خلال أسبوعين ستبدأ اعتباراً من ليل اليوم الخميس، وتمتد حتى فجر الجمعة، محذّرة من الظروف الجوية غير المستقرة، والهطولات الغزيرة المرافقة له.