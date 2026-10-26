دير الزور.. تحذير من اضطرابات جوية شديدة وأمطار غزيرة بدءاً من الثلاثاء

دير الزور- سانا



حذرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور الأهالي من اضطرابات جوية شديدة متوقعة مساء الثلاثاء 27 تشرين الأول الجاري، وحتى فجر الجمعة 31 منه، تترافق مع أمطار غزيرة جداً وعواصف رعدية، وتساقط البَرَد، ورياح هابطة قوية.



وأكد رئيس اللجنة الدكتور فايز عباس، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، ضرورة تجنب مجاري السيول والأودية وضفاف نهر الفرات، وعدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، وتثبيت خزانات المياه وألواح الطاقة، والابتعاد عن النوافذ والأشجار وأعمدة الكهرباء، وفصل الأجهزة الكهربائية عند اشتداد العواصف الرعدية.



وكانت محافظة دير الزور شهدت مطلع الشهر الجاري عاصفة غبارية أدت إلى تدني مستوى الرؤية وحدوث حالة جوية غير مستقرة، ما دفع مديرية التربية إلى تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة، وسط تحذيرات من التنقل.



يذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت‏ من تأثر سوريا باضطراب جوي يترافق بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، اعتباراً من الثلاثاء وحتى فجر السبت 31 تشرين الأول الجاري.



وأوضحت الوزارة أن فعالية الاضطراب الجوي تبدأ في مناطق البادية وأجزاء من جنوب البلاد، قبل أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاءً من المنطقة الوسطى وشمال غرب البلاد ومنطقة الجزيرة.