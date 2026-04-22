تربية الرقة: 250 مدرسة خارج الخدمة وخطة لتجهيز 37 مركزاً امتحانياً

الرقة-سانا

كشف رئيس دائرة الأبنية المدرسية في تربية الرقة خالد العلي، عن وجود نحو 250 مدرسة خارج الخدمة في المحافظة، قسم منها جرى تدميره من قبل النظام البائد، والآخر للاشتباه بوجود ألغام من مخلفات قسد ضمنها، ما يعيق إعادة تأهيلها، فيما بلغ عدد المدارس المفعلة 1050 مدرسة، ولا تزال بحاجة إلى ترميم.

وأوضح العلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن 10 مدارس خضعت لأعمال ترميم شامل، و12 مدرسة أخرى لترميم جزئي، مشيراً إلى أن أبرز التحديات يتمثل في انهيار البنية التحتية لعدد من المدارس، حيث تحتاج 90 بالمئة من المدارس المفعلة إلى ترميم دورات المياه.

وفي إطار التحضيرات الجارية لامتحانات الشهادات، أشار العلي إلى أن خطة المديرية تتضمن تجهيز 37 مركزاً امتحانياً في مدينتي الرقة والطبقة.

وسلمت وزارة التربية والتعليم مدارس محافظة الرقة في شهر آذار الماضي نحو 1800 مقعد مدرسي، كما أطلق المجتمع المحلي في المحافظة، الشهر الجاري حملة “مقاعد الأمل” لرفد المدارس بآلاف المقاعد عبر مساهمات من المغتربين والمقيمين، بهدف دعم سير العملية التعليمية والامتحانية.