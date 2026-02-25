خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة

IMG 20260127 164612 402 1 خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة شاملة لدعم العملية التعليمية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بهدف إعادة تفعيل المدارس وتأمين مستلزمات العملية التربوية في المنطقة الشرقية.

حسن الحسين خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة

وأوضح مدير التخطيط والإحصاء بالوزارة حسن الحسين في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التربية والتعليم باشرت فور استعادة الاستقرار في المحافظات بالمنطقة الشرقية باتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة، شملت إرسال فرق مختصة لتقييم واقع المدارس والمجمعات التربوية، والاطلاع على الاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع الكوادر التعليمية والأهالي، ووفقها تم وضع خطة لمعالجة الوضع.

وبين الحسين أن الخطة تضمنت تزويد المدارس بالكتب المدرسية وفق المتوافر حالياً، مع استمرار إرسال دفعات إضافية بشكل يومي لتغطية كامل الاحتياجات، إضافة إلى تأمين المقاعد الدراسية، وتحسين البيئة الصفية، وتنفيذ دورات تدريبية للكوادر التعليمية لضمان استئناف العملية التربوية بكفاءة.

محمد الحنون خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة

وفي تصريح مماثل، ذكر مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في الوزارة محمد الحنون أن أكثر من ألف مدرسة في المحافظات الشرقية تحتاج إلى أعمال ترميم وتأهيل بدرجات متفاوتة، لافتاً إلى أن بعض المدارس كانت تستخدم كمراكز إيواء، ما استدعى تنفيذ أعمال صيانة سريعة لإعادتها إلى وظيفتها الأساسية، وتأمين بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وتعرض القطاع التعليمي في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة خلال السنوات الماضية جراء قصف النظام البائد لأضرار كبيرة، طالت الأبنية المدرسية والتجهيزات والبنى التحتية، إضافة إلى خروج عدد من المدارس عن الخدمة، نتيجة استخدامها كمراكز إيواء أو تضررها المباشر.

وكانت المؤسسة العامة للطباعة في سوريا زودت أمس الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة بـ 100 ألف كتاب مدرسي.

IMG 20260129 095938 1 خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة
IMG 20260208 141942 482 خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة
تركيب أربع محولات كهربائية في مدينتي حلفايا واللطامنة بريف حماة الشمالي
سوريا وهنغاريا تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات
القبض على قياديين سابقين متورطين بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في حمص إبان النظام البائد
تعزيل مجرى وادي الزيدي في بصرى الشام
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: تأجيل العملية الانتخابية في السويداء والحسكة والرقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك