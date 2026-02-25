خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة شاملة لدعم العملية التعليمية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بهدف إعادة تفعيل المدارس وتأمين مستلزمات العملية التربوية في المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير التخطيط والإحصاء بالوزارة حسن الحسين في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التربية والتعليم باشرت فور استعادة الاستقرار في المحافظات بالمنطقة الشرقية باتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة، شملت إرسال فرق مختصة لتقييم واقع المدارس والمجمعات التربوية، والاطلاع على الاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع الكوادر التعليمية والأهالي، ووفقها تم وضع خطة لمعالجة الوضع.

وبين الحسين أن الخطة تضمنت تزويد المدارس بالكتب المدرسية وفق المتوافر حالياً، مع استمرار إرسال دفعات إضافية بشكل يومي لتغطية كامل الاحتياجات، إضافة إلى تأمين المقاعد الدراسية، وتحسين البيئة الصفية، وتنفيذ دورات تدريبية للكوادر التعليمية لضمان استئناف العملية التربوية بكفاءة.

وفي تصريح مماثل، ذكر مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في الوزارة محمد الحنون أن أكثر من ألف مدرسة في المحافظات الشرقية تحتاج إلى أعمال ترميم وتأهيل بدرجات متفاوتة، لافتاً إلى أن بعض المدارس كانت تستخدم كمراكز إيواء، ما استدعى تنفيذ أعمال صيانة سريعة لإعادتها إلى وظيفتها الأساسية، وتأمين بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وتعرض القطاع التعليمي في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة خلال السنوات الماضية جراء قصف النظام البائد لأضرار كبيرة، طالت الأبنية المدرسية والتجهيزات والبنى التحتية، إضافة إلى خروج عدد من المدارس عن الخدمة، نتيجة استخدامها كمراكز إيواء أو تضررها المباشر.

وكانت المؤسسة العامة للطباعة في سوريا زودت أمس الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة بـ 100 ألف كتاب مدرسي.