حملة لتنظيف شارع النهر في دير الزور وتعزيز الوعي البيئي

دير الزور-سانا



نظّمت مديرية البيئة في محافظة دير الزور، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من المتطوعين، نشاطاً بيئياً لتنظيف شارع النهر، وهو فرع من نهر الفرات، بهدف تعزيز الثقافة البيئية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع المحلي، والمساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وأوضحت رئيسة دائرة التوعية البيئية في مديرية البيئة، المهندسة مروى الحسن، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الحملة تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقامة احتفاءً بيوم البيئة العربي والوطني، لافتةً إلى أنها ليست مجرد فعالية عابرة، بل فرصة لمراجعة السلوك اليومي تجاه البيئة، ومؤكدةً أن حماية البيئة ليست حملة مؤقتة، بل ثقافة وأسلوب حياة.



بدوره، بيّن مدير مكتب المتابعة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور، علي الحسو، أن المديرية تشرف بشكل مباشر على عمل الجمعيات الأهلية والمجتمعية المشاركة في حملة تنظيف شارع النهر، بهدف إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، موضحاً أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات البيئية المستمرة التي بدأت من شارع النهر، على أن تشمل في المرحلة المقبلة الحديقة المركزية والمواقع الأكثر حيوية في المدينة.



وتأتي الحملة ضمن أنشطة يوم البيئة العربي في 14 تشرين الأول، ويوم البيئة الوطني في الأول من تشرين الثاني، اللذين تشهد مختلف المحافظات السورية فعاليات لإحيائهما، بهدف ترسيخ الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، وتحسين واقع المساحات الخضراء، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.