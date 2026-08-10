محافظ السويداء.. تشكيل لجنة لإعادة العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة

السويداء-سانا

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور عن تشكيل لجنة تستقبل طلبات العودة إلى العمل من موظفي وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدات الإدارية من أبناء المحافظة الذين فُصلوا خلال سنوات الثورة.

وأوضح المحافظ وفق محافظة السويداء في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أنه يتوجب على المعنيين التقدم بطلباتهم إلى اللجنة المكلفة بمبنى المحافظة في بلدة الصورة الصغيرة، مصطحبين معهم الثبوتيات الرسمية اللازمة، تمهيداً للبتّ فيها وفق الأصول.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي ‏إعادة العاملين المفصولين ‏بسبب مشاركتهم في الثورة إلى وظائفهم، حيث ‏بلغ ‏العدد الكلي للمفصولين 8014 شخصاً، تمت إعادة 6520 ‏منهم، في حين لم يقدم 1494 ‏أوراقهم للعودة إلى العمل لعدم ‏استيفائهم الشروط، وبلغت نسبة الذين تمت إعادتهم للعمل ‌‏81 ‏بالمئة.