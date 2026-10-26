29 إصابة جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 29 شخصاً جراء حوادث سير وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين بأن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير، أسفرت عن إصابة 29 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد الدفاع المدني تذكّير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ41 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات، حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وأصيب يوم أمس الأول 25 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق، وقعت في عدد من المحافظات ‏السورية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏