برلين-سانا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني “البوندستاغ” آرمين لاشيت، سبل تطوير العلاقات السورية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.



وذكرت السفارة السورية في برلين في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول أيضاً أبرز التطورات في سوريا والمنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.



وكان شكري، بحث في 22 الشهر الماضي مع ممثل المستشار ‌‏الألماني لشؤون الاستثمار، مارتن بليسينغ، آفاق تعزيز الاستثمارات والتعاون ‌‏الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، وسبل توسيع النشاط الاستثماري ومعالجة التحديات ‌‏التي تواجهه.‏