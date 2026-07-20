محافظ القنيطرة يبحث مع وفد بلدة حضر القضايا الخدمية في البلدة

القنيطرة-سانا



بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، اليوم الإثنين، خلال لقائه وفداً من وجهاء بلدة حضر في ريف المحافظة، عدداً من القضايا الخدمية التي تهم أهالي البلدة، وفي مقدمتها واقع مياه الشرب.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، والحلول الممكنة والإجراءات اللازمة لتحسين الواقع المائي، وضمان استمرارية وصول المياه إلى المواطنين.



وأكد السيد أحمد حرص المحافظة على متابعة مختلف الملفات الخدمية، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي.



حضر اللقاء قائد الأمن الداخلي في محافظة القنيطرة العميد محمد قصي الناصير.



ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر مع الفعاليات المجتمعية، والاطلاع على احتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية، وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.